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Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στο γαμήλιο γλέντι της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση ήταν ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου, ο οποίος θύμισε σε πολλούς τηλεθεατές μια χαρακτηριστική σκηνή από τη σειρά «Είσαι το Ταίρι μου».

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων. Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση, όπου οι καλεσμένοι διασκέδασαν μέχρι αργά, μοιραζόμενοι στιγμές από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που τράβηξαν τα βλέμματα ήταν και η εμφάνιση της Βίκυς Σταυροπούλου στην πίστα. Η ηθοποιός χόρεψε υπό τους ήχους του τραγουδιού «Τη βραδιά μου απόψε», με τους παρευρισκόμενους να την καταχειροκροτούν.

Το σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media προκάλεσε συνειρμούς με μία από τις πιο γνωστές σκηνές της σειράς «Είσαι το Ταίρι μου», όπου η Βίκυ Σταυροπούλου είχε υποδυθεί τη «Στέλλα».

Με ντέφι στο χέρι και εμφανώς ευδιάθετη, η ηθοποιός συμμετείχε ενεργά στο γλέντι, απολαμβάνοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα και τη χαρά της ξεχωριστής ημέρας που έζησε η κόρη της.

Η πορεία της Βίκυς Σταυροπούλου

Η Βίκυ Σταυροπούλου συγκαταλέγεται στις πιο αγαπητές και αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου. Με πολυετή παρουσία στον χώρο της υποκριτικής, έχει συμμετάσχει σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές παραγωγές, χτίζοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία.

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε μέσα από δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ ξεχώρισε ιδιαίτερα για τον ρόλο της «Στέλλας» στη σειρά «Είσαι το Ταίρι μου», έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της καριέρας της. Η ερμηνεία της, σε συνδυασμό με το κωμικό της ταλέντο και την αμεσότητά της, την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες της μικρής οθόνης.

Παράλληλα με την τηλεοπτική της διαδρομή, έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο θέατρο, συμμετέχοντας σε πληθώρα παραστάσεων και συνεργαζόμενη με γνωστούς δημιουργούς και θιάσους. Τα τελευταία χρόνια συνεχίζει να έχει ενεργή παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ συχνά απασχολεί και την επικαιρότητα μέσα από δημόσιες εμφανίσεις και συνεντεύξεις της.

Πέρα από την επαγγελματική της πορεία, η Βίκυ Σταυροπούλου διατηρεί στενό δεσμό με την κόρη της, Δανάη Μπάρκα, με τις δύο γυναίκες να έχουν μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τη σχέση αγάπης και αλληλοστήριξης που τις συνδέει.

Το βίντεο από το «Είσαι το Ταίρι μου»