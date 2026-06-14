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Με χορό, μουσική και αγαπημένα πρόσωπα στο πλευρό τους γιόρτασαν η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης τις πρώτες στιγμές του έγγαμου βίου τους, μετά το μυστήριο του γάμου τους στη Μεσσηνία.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών. Λίγο αργότερα ακολούθησε η δεξίωση, όπου το κέφι κράτησε αμείωτο, όπως φάνηκε και στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι παραδοσιακοί ήχοι είχαν την τιμητική τους, με τη νύφη και τον γαμπρό να χορεύουν υπό τους ήχους κρητικής μουσικής. Παράλληλα, δεν έλειψαν και πιο σύγχρονες μουσικές επιλογές, με τους καλεσμένους να συμμετέχουν ενεργά στη γιορτή.

Μία από τις ξεχωριστές στιγμές της δεξίωσης ήταν όταν η Δανάη Μπάρκα πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το «Άμα δείτε το φεγγάρι» της Μαρινέλλας, έχοντας τη συνοδεία ακορντεόν.

Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς η μητέρα της νύφης, Βίκυ Σταυροπούλου, καθώς και ο στενός οικογενειακός φίλος Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Ο ηθοποιός ήταν επίσης εκείνος που συνόδευσε τη Δανάη Μπάρκα μέχρι την εκκλησία, παραδίδοντάς την στους γονείς και τη γιαγιά της, οι οποίοι στη συνέχεια την οδήγησαν στον γαμπρό.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» στην ιδιαίτερη αυτή ημέρα ήταν η Μαρία Μπεκατώρου, η Μαρία Καβογιάννη, ο Άρης Καβατζίκης, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, ο Ανδρέας Γεωργίου και η Μαρία Φραγκάκη.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο: