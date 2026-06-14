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Ο Δημήτρης Σταρόβας, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς του, άνοιξε ένα πιο προσωπικό παράθυρο στη ζωή του, μιλώντας για τη σύντροφό του, Άννα Σταθάκη, με την οποία είναι μαζί δέκα χρόνια, αλλά και για το ενδεχόμενο να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο Δημήτρης Σταρόβας δεν υπήρξε ποτέ ένας άνθρωπος της δήθεν σοβαροφάνειας. Ακόμη και όταν μιλά για δύσκολες διαδρομές, το κάνει με εκείνο το γνώριμο μείγμα αυτοσαρκασμού, ευθύτητας και τρυφερότητας που τον έκανε αγαπητό στο κοινό πολύ πέρα από τη σκηνή.

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Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο μουσικός, ηθοποιός και παρουσιαστής αναφέρθηκε στη σχέση του με την Άννα Σταθάκη, με την οποία μετρούν δέκα χρόνια κοινής πορείας. Όπως είπε, η περιπέτεια της υγείας του τούς έφερε ακόμη πιο κοντά, λειτουργώντας όχι ως δοκιμασία απομάκρυνσης, αλλά ως μια βαθύτερη επιβεβαίωση δεσμού.

«Με τη σύντροφό μου δεθήκαμε ακόμα περισσότερο μετά την περιπέτεια της υγείας μου», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι δυο τους ήταν ήδη οκτώ χρόνια μαζί πριν από το σοβαρό περιστατικό που βίωσε. Και με τον χαρακτηριστικό του τρόπο άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ενός τρίτου γάμου, λέγοντας πως «δεν αποκλείεται τίποτα τώρα στα γεράματα».

Ο ίδιος έχει παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν, όμως η αναφορά του σε έναν πιθανό τρίτο γάμο δεν είχε τον τόνο μιας μεγάλης ανακοίνωσης. Περισσότερο έμοιαζε με εκείνη τη χαλαρή, ανθρώπινη παραδοχή ενός άνδρα που ξέρει να κοιτά τη ζωή χωρίς περιττές βεβαιότητες. Και κυρίως χωρίς να χάνει το χιούμορ του.

Η δημόσια εικόνα του Σταρόβα είναι άλλωστε βαθιά δεμένη με αυτή την ιδιότυπη ισορροπία: μουσικός με ροκ αίσθηση, κωμικός χωρίς επιτήδευση, άνθρωπος της παρέας αλλά και καλλιτέχνης με διαδρομή δεκαετιών. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 10 Απριλίου 1963, ο Δημήτρης Σταρόβας ξεκίνησε από τη μουσική, ως κιθαρίστας, και συνδέθηκε από νωρίς με τη σκηνή της πόλης. Υπήρξε βασικό μέλος των «Άγαμων Θυτών», της σατιρικής μουσικοθεατρικής ομάδας που ίδρυσε το 1990 μαζί με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη και άλλους δημιουργούς, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στην ελληνική ψυχαγωγία.

Στην πορεία κινήθηκε ανάμεσα στη μουσική, το θέατρο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, με την ίδια άνεση που ένας καλός αφηγητής περνά από την ατάκα στη συγκίνηση. Έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές σειρές, έχει παρουσιάσει εκπομπές, έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες και έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα προσωπικό στίγμα που δεν χωρά εύκολα σε μία ιδιότητα.

Στη συνέντευξή του μίλησε και για την απώλεια κιλών, υπογραμμίζοντας πως για τον ίδιο ήταν μονόδρομος να αδυνατίσει. Αναφέρθηκε μάλιστα στην παχυσαρκία ως νόσο, σημειώνοντας ότι κάθε τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να απαλλαγεί από περιττά κιλά είναι σημαντικός, ενώ χαρακτήρισε «ευχής έργον» την απώλεια βάρους με φυσικό τρόπο.

Η περίπτωση του Δημήτρη Σταρόβα έχει, τελικά, κάτι από το γνώριμο ελληνικό παράδοξο: ένας καλλιτέχνης που έκανε καριέρα μέσα από το γέλιο, αλλά στις πιο δύσκολες στιγμές του κατάφερε να μιλήσει δημόσια χωρίς να κρύψει την ευαλωτότητά του. Και ίσως γι’ αυτό η αναφορά του στον γάμο, στη σύντροφό του και στη ζωή μετά την περιπέτεια της υγείας του να ακούγεται λιγότερο σαν κοσμική είδηση και περισσότερο σαν μικρή υπενθύμιση.

Ότι οι δεσμοί δοκιμάζονται στα δύσκολα. Ότι η αγάπη, όταν υπάρχει, δεν χρειάζεται πάντα βαρύγδουπες δηλώσεις. Και ότι ακόμη και «στα γεράματα», όπως είπε ο ίδιος με χιούμορ, η ζωή μπορεί να κρατάει ανοιχτά σενάρια.