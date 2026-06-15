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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 15/6 στη Σκόπελο σε πευκόφυτη έκταση μεταξύ Κλήματος και Γλώσσας, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές αρχές.

Πυρκαγιά ξέσπασε στη Σκόπελο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν επτά οχήματα με 23 πυροσβέστες, ενώ δόθηκε εντολή να κινητοποιηθούν επίσης ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.

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Το μέτωπο είναι δύσκολο γιατί δεν μπορούν να το προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις, ενώ στην περιοχή πνέουν ασθενείς άνεμοι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του μετώπου.





