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Λίγες ώρες πριν από τον γάμο τους, η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της, Φάνης Μπότσης, διοργάνωσαν ένα πάρτι έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς.

Το ζευγάρι, που αναμένεται να παντρευτεί το Σάββατο 13 Ιουνίου, διασκέδασε το βράδυ της Παρασκευής μαζί με πρόσωπα από το στενό του περιβάλλον. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και η μητέρα της ηθοποιού και παρουσιάστριας, Βίκυ Σταυροπούλου.

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Τις πρώτες εικόνες από τη βραδιά μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άρης Καβατζίκης. Στις φωτογραφίες, η Δανάη Μπάρκα εμφανίζεται με λευκό μακρύ φόρεμα, ποζάροντας χαμογελαστή δίπλα στους καλεσμένους της. «Αγάπη μας νύφη», έγραψε ο δημοσιογράφος σε Instagram Story.

Photo/Insta ariskavatzikis

Η Δανάη Μπάρκα έχει τονίσει το τελευταίο διάστημα πως δεν αισθάνεται ιδιαίτερο άγχος για τις προετοιμασίες του γάμου. Πρόσφατα, μάλιστα πρόσφατα, δημοσίευσε βίντεο στα social media, όπου χόρευε λίγο πριν από την πρόβα νυφικού της υπό τους ήχους του «ωραία που είναι η νύφη μας».

Για τον επικείμενο γάμο μίλησε και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, εκφράζοντας τη χαρά του για την προσωπική της ευτυχία. Σε τηλεοπτική συνέντευξη αποκάλυψε ότι εκείνος και ο πατέρας της θα τη συνοδεύσουν στην εκκλησία και θα την παραδώσουν στον γαμπρό. Η ίδια έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη στενή σχέση που τους συνδέει, λέγοντας πως για εκείνη είναι κάτι περισσότερο από πατέρας.

Photo/Insta ariskavatzikis

Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» το απόγευμα της Παρασκευής, δήλωσε: «Διάφοροι με ρωτάνε και λέω πως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή έναν έρωτα. Από κει και πέρα, ο γάμος είναι κάτι που έχω πάντα στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον. Θα τη συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία, ίσως».

Photo/Insta ariskavatzikis

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός αποφεύγει συνήθως να δημοσιεύει κοινό υλικό με τον σύντροφό της. Ωστόσο, στις 6 Ιανουαρίου έκανε μια εξαίρεση, αναρτώντας φωτογραφία τους στα social media με αφορμή την ονομαστική του εορτή. Στο στιγμιότυπο, οι δυο τους ποζάρουν αγκαζέ και χαμογελαστοί στον φακό.