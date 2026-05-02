Αναστάτωση προκλήθηκε στην Σκόπελο για ένα περιστατικό που αφορούσε βρέφος 19 μηνών και φέρεται να ήπιε από λάθος ποντικοφάρμακο.

Πιο συγκεκριμένα, ανήμερα της Πρωτομαγιάς, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του από τη Σκόπελο στον Βόλο, λόγω υποψίας ότι είχε καταπιεί επικίνδυνη ουσία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι γονείς ανησύχησαν έντονα όταν εκτίμησαν πως το παιδί ενδέχεται να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο.

Το βρέφος οδηγήθηκε αρχικά στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, όπου οι γιατροί αποφάσισαν ότι έπρεπε να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο του Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις και στενή παρακολούθηση.

Η διακομιδή ξεκίνησε με ιδιωτικό σκάφος, όμως οι δύσκολες καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με δυνατούς ανέμους, δυσκόλεψαν την επιχείρηση, με αποτέλεσμα να υπάρξει προσωρινή επιστροφή.

Τελικά, με τη βοήθεια δεύτερου πλωτού μέσου, του «Άξιον Εστί», το οποίο αναχώρησε από την Αλόννησο προς τη Σκόπελο, το παιδί μεταφέρθηκε με ασφάλεια στον Βόλο και στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί προχώρησαν χωρίς καθυστέρηση στις απαραίτητες ιατρικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και πλύση στομάχου, ενώ το βρέφος παραμένει υπό συνεχή ιατρική επιτήρηση.

Παρότι δεν εμφάνισε εμφανή σημάδια δηλητηρίασης, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του για τουλάχιστον 48 ώρες, με επαναλαμβανόμενους ελέγχους, ώστε να αποκλειστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για την υγεία του.

Πηγή: magnesianews.gr