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Αρκετή αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στα γραφεία του ΑΝΤ1 μετά την είδηση για την απομάκρυνση της Γιώτας Σπανού. Ένα πρόσωπο που δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, είχε όμως έναν σημαντικό ρόλο στον σταθμό, ως υπεύθυνη των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η αλήθεια είναι ότι ο ΑΝΤ1 είχε φέτος τις χαμηλότερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας στο δυναμικό κοινό, οπότε κάποιος έπρεπε να πληρώσει στο τέλος τον «λογαριασμό». Εξάλλου είχε προηγηθεί το συναινετικό διαζύγιο με ένα άλλο έμπειρο στέλεχος, τη Χρύσα Μασούρου, ενώ τώρα ο προβολέας γυρίζει πλέον στους πρωταγωνιστές της ψυχαγωγίας.

Η Γιώτα Σπανού είχε βρεθεί ξανά εκτός ΑΝΤ1 το 2019, έχοντας βρει τότε «καταφύγιο» στον ΣΚΑΪ.

Και δεν είναι μόνο ο Γιώργος Λιάγκας που δεν έχει ανανεώσει ακόμα με τον ΑΝΤ1, αλλά και η Φαίη Σκορδά που όπως ακούγεται έντονα είναι ακόμα πιο ανήσυχη και από τον πρώην σύζυγό της. Και ενώ ο πρώτος δίνει τη δική του μάχη για να σώσει το μπάτζετ της εκπομπής του, η δεύτερη περιμένει ακόμα τις αποφάσεις του σταθμού, ο οποίος προς το παρόν έχει επικεντρωθεί στη θωράκιση της prime time ζώνης. Αν και κανείς στην πραγματικότητα δεν (θέλει να) το πιστεύει, δεν παύει να υπάρχει μια -πολύ μικρή- πιθανότητα και οι δύο παρουσιαστές να βρεθούν εκτός τηλεόρασης την επόμενη σεζόν.

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Η συμφωνία των τεσσάρων (ΑΝΤ1, MEGA, STAR, ALPHA) για περικοπές που αγγίζουν το 30% στην πρωινή ζώνη, θα έχουν συνέπεια να βγουν στον αέρα πολύ πιο οικονομικά σχήματα- πιο «ευέλικτα» λένε για να ακούγεται πιο παρήγορο. Οι παρουσιαστές και οι συνεργάτες τους θα υποστούν σοβαρές μειώσεις, ενώ στο STAR ξεριζώθηκε τελείως η πρωινή εκπομπή για να αντικασταθεί από την ομάδα της Ζήνας Κουτσελίνη.

Το στοίχημα είναι να μην αντιληφθεί ο τηλεθεατής ότι το προϊόν που μπαίνει στο σπίτι του θα είναι πλέον πολύ πιο φτηνό, ενώ τα στελέχη δικαιολογούν τις αποφάσεις τους λέγοντας ότι οι απολαβές κάποιων τηλεοπτικών προσώπων ήταν υπερβολικές για τα δεδομένα μιας αγοράς που κάθε χρόνο συρρικνώνεται.