Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με ανέμους που έφταναν τα 7–8 μποφόρ, πραγματοποιήθηκε η επείγουσα διακομιδή ενός βρέφους 19 μηνών από τη Σκόπελο στο Νοσοκομείο Βόλου, την Πρωτομαγιά.

Οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν ότι το βρέφος ενδέχεται να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου. Εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στον Βόλο για περαιτέρω έλεγχο.

Η μεταφορά, ωστόσο, αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη. Αρχικά επιχειρήθηκε με ιδιωτικό σκάφος, όμως οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του ταξιδιού, με αποτέλεσμα το σκάφος να επιστρέψει.

Τελικά, την αποστολή ανέλαβε ο καπετάνιος Γιώργος Κυριαζής από την Αλόννησο, με το σκάφος «Άξιον Εστί», καταφέρνοντας να μεταφέρει με ασφάλεια το βρέφος και τη μητέρα του στο νοσοκομείο του Βόλου.

Η περιγραφή του καπετάνιου

Μιλώντας στον Alpha στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Με τον Μάνεση , ο καπετάνιος περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες της διαδρομής:

«Κλήθηκα τα ξημερώματα. Οι άνεμοι ήταν 7-8 μποφόρ. Έφυγα από την Αλόννησο και πήγα στον Αγνώντα Σκοπέλου, στο λιμάνι, και παρέλαβα το βρέφος με τη μητέρα του και δύο γιατρούς. Επικρατούσαν δύο καιροί, τόσο βόρειος όσο και βορειοανατολικός, και ξεκινήσαμε για τον Βόλο».

Και συνέχισε:

«Δεν αργήσαμε καθόλου. Παρόλο που είχε πολλά μποφόρ, φτάσαμε ακριβώς στην ώρα μας. Κάναμε 1 ώρα και 37 λεπτά, ενώ σε κανονικές συνθήκες η διαδρομή διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά».

Για τη στιγμή της διακομιδής ανέφερε επίσης:

«Η μητέρα δεν φοβήθηκε, γιατί ο άντρας της είναι ναυτικός και με γνώριζε, καθώς έχω εμπειρία σε τέτοιες διακομιδές. Ήταν ήρεμη. Το παιδάκι ήταν ήσυχο στην αγκαλιά της μητέρας του. Από την επικοινωνία που είχα αργότερα, όλα πήγαν καλά […]. Μετά χαίρεσαι ένιωσα πολύ όμορφα και περήφανος που το παιδάκι είναι μια χαρά».