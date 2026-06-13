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Ο Εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε κακουργηματική δίωξη κατά του παππού του 18 μηνών βρέφους που διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ, αλλά δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Κακουργηματική δίωξη στον παππού του άτυχου βρέφους

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, από την οποία έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

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Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι του έκαναν επί 48 λεπτά ΚΑΡΠΑ, το παιδί κατέληξε. Στο άκουσμα του θανάτου του, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο παππούς του λιποθύμησε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί είχε σηπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία, το βρέφος έκανε επεισόδιο καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.

Οι γιατροί, αμέσως, άρχισαν να τού κάνουν ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, όμως, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 45χρονος είχε αναλάβει τη φροντίδα όχι μόνο του 18 μηνών κοριτσιού αλλά και ενός ακόμη εγγονού, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς οι γονείς των παιδιών εργάζονται εκτός Κρήτης.



