Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα 20 μηνών βρέφος έχασε τη ζωή του στη Βρετανία όταν ο 32χρονος Χρίστο Ηλίεφ συγκρούστηκε με σφοδρότητα στο όχημα της οικογένειάς του.

Ο οδηγός παρακολουθούσε βίντεο στο κινητό του τηλέφωνο για επτά λεπτά πριν από το δυστύχημα, γεγονός που αποκάλυψε η ψηφιακή ανάλυση της συσκευής του.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης άνω των 11 ετών και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10,5 έτη.

Οι αρχές επισήμαναν ότι ο δράστης είχε εντοπιστεί να χρησιμοποιεί το κινητό του κατά την οδήγηση και έναν χρόνο πριν.

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Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Βρετανία η τραγωδία με θύμα ένα μόλις 20 μηνών βρέφος, το οποίο έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 32χρονος Χρίστο Ηλίεφ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο οδηγός παρακολουθούσε βίντεο στο TikTok για επτά ολόκληρα λεπτά την ώρα που βρισκόταν στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί έγκαιρα την παρουσία του οχήματος μπροστά του.

Βρετανικό δικαστήριο επέβαλε στον 32χρονο ποινή φυλάκισης άνω των 11 ετών, ενώ παράλληλα αποφάσισε την αφαίρεση της άδειας οδήγησής του για 10,5 χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του διαστήματος, ο Ηλίεφ θα πρέπει να περάσει από αυστηρή διαδικασία επανεξέτασης προκειμένου να μπορέσει να οδηγήσει ξανά.

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Devastated parents reveal their heartbreak after toddler son was killed in crash by Bulgarian immigrant who was watching TikTok videos at the wheel https://t.co/ZPYejL1nvC — Daily Mail (@DailyMail) July 17, 2026

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου του 2025. Η Κλόι Μπέικερ επέστρεφε στο σπίτι της μετά από σχολική δραστηριότητα μαζί με τον μικρό της γιο, Φίνλεϊ, όταν το αυτοκίνητο του 32χρονου έπεσε με μεγάλη σφοδρότητα στο πίσω μέρος του δικού της οχήματος.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, ώστε το αυτοκίνητο της μητέρας εκτοξεύτηκε πάνω σε ένα προπορευόμενο, σταματημένο όχημα. Ο μικρός Φίνλεϊ υπέστη σοβαρότατα κρανιοεγκεφαλικά τραύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Δύο ημέρες αργότερα, οι γονείς του βρέθηκαν μπροστά στη σκληρότερη απόφαση της ζωής τους: να διακόψουν τη μηχανική υποστήριξη που τον κρατούσε στη ζωή, κρατώντας τον στην αγκαλιά τους μέχρι την τελευταία του πνοή.

«Το κενό που άφησε στις καρδιές μας δεν θα καλυφθεί ποτέ», δήλωσαν συγκλονισμένοι οι γονείς του μικρού Φίνλεϊ, περιγράφοντας τον ανείπωτο πόνο από την απώλεια του παιδιού τους. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο του Λίνκολν αποκαλύφθηκαν οι λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά του 32χρονου οδηγού λίγο πριν από το μοιραίο τροχαίο. Παρότι αρχικά είχε δώσει γραπτή κατάθεση στην αστυνομία, στην οποία αρνιόταν ότι χρησιμοποιούσε το κινητό του κατά την οδήγηση, η ψηφιακή ανάλυση της συσκευής του αποκάλυψε μια διαφορετική πραγματικότητα.

UK: Toddler was killed in crash by Bulgarian immigrant who was watching TikTok videos for seven minutes at the wheelhttps://t.co/VVdo1JXOf1 @patcondell @KTHopkins — Marvin Wiseman (@MarvinWise83638) July 17, 2026

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, στα επτά λεπτά που προηγήθηκαν της σύγκρουσης ο Ηλίεφ είχε ξεκλειδώσει επανειλημμένα το τηλέφωνό του. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα παρακολούθησε αποσπάσματα από τουλάχιστον έξι βίντεο στο TikTok, άνοιξε την εφαρμογή Apple TV και διέγραψε εννέα ειδοποιήσεις από την οθόνη της συσκευής του.

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Οι πραγματογνώμονες της τροχαίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο 32χρονος δεν πάτησε φρένο παρά μόνο όταν είχε φτάσει σε απόσταση ελάχιστων μέτρων από το όχημα της οικογένειας. Τότε, η σύγκρουση δεν μπορούσε πλέον να αποφευχθεί.

Κατά τη διάρκεια της δίκης έγινε επίσης γνωστό ότι ο κατηγορούμενος είχε εντοπιστεί ξανά από τις αρχές να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο ενώ οδηγούσε, μόλις έναν χρόνο πριν από το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον μικρό Φίνλεϊ.

Η Αστυνομία τόνισε ότι η υπόθεση αποτελεί μια ακόμη τραγική υπενθύμιση των κινδύνων από τη χρήση κινητών συσκευών κατά την οδήγηση, καθώς μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες συνέπειες.

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Με πληροφορίες από BBC