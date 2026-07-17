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Πολλοί γονείς χαρακτηρίζουν το προϊόν ακατάλληλο και παραπλανητικό, υποστηρίζοντας ότι η απλοποιημένη αναπαράσταση του τοκετού μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις στα παιδιά.

Άλλοι γονείς υπερασπίζονται το παιχνίδι ως ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της ανατομίας και της αναπαραγωγικής διαδικασίας στα παιδιά.

Η κατασκευάστρια εταιρεία ZURU δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο σχετικά με τις αντιδράσεις για το παιχνίδι που διατίθεται στα καταστήματα Smyths Toys.

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Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει στη Βρετανία ένα νέο παιχνίδι των καταστημάτων Smyths Toys που δείχνει την κούκλα «Mini Mom & Baby Surprise» της εταιρείας ZURU Toys να διαθέτει αποσπώμενη κοιλιά εγκυμοσύνης, επιτρέποντας στα παιδιά να προσομοιώνουν τη διαδικασία της γέννας μέσω καισαρικής τομής.

Το παιχνίδι, το οποίο κοστίζει 19,99 λίρες και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των τριών ετών, περιλαμβάνει μια κούκλα, μέσα στην οποία βρίσκεται ένα έμβρυο τοποθετημένο σε έναν ειδικό σάκο που προσομοιάζει τον πλακούντα. Μόλις ο σάκος αφαιρεθεί, η κοιλιά της κούκλας επανέρχεται αμέσως στην αρχική της, εντελώς επίπεδη μορφή.

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Οι αντιδράσεις των γονέων

Το παιχνίδι αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση πολλών γονέων. Από τη μία, πολλές μητέρες να χαρακτηρίζουν το κόνσεπτ «ακατάλληλο» και «παραπλανητικό».

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, γυναίκες που έχουν βιώσει δύσκολους τοκετούς εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία, τονίζοντας ότι η διαφήμιση επαναφέρει τραυματικές αναμνήσεις αποβολής ή ιατρικών επιπλοκών.

Παράλληλα, γυναίκες κριτικάρουν το γεγονός ότι το παιχνίδι απλοποιεί τη διαδικασία τοκετού, επιχειρηματολογώντας ότι το να παρουσιάζεται η αφαίρεση του μωρού απευθείας από την κοιλιά δημιουργεί στα παιδιά την εσφαλμένη εντύπωση ότι αυτός είναι ο μοναδικός ή ο συνηθέστερος τρόπος γέννησης, παραβλέποντας τον φυσιολογικό τοκετό.

Από την άλλη, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να υπερασπιστούν το παιχνίδι, πιστεύοντας ότι τα παιδιά θα διδαχτούν σεξουαλική αγωγή και θα διδαχτούν για την ανατομία και την αναπαραγωγή.

Μητέρες που έχουν γεννήσει οι ίδιες με καισαρική τομή χαρακτήρισαν το προϊόν «φανταστικό», εξηγώντας ότι τους προσφέρει έναν απλό και κατανοητό τρόπο για να δείξουν στα παιδιά τους πώς ήρθαν στον κόσμο. «Είναι ένα απολύτως φυσιολογικό κομμάτι της ζωής», έγραψε μια μητέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κατασκευάστρια εταιρεία ZURU, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παιχνιδιών παγκοσμίως, δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο επίσημο σχόλιο μέχρι στιγμής, επιμένοντας στη φιλοσοφία της για τη δημιουργία παιχνιδιών που «επαναπροσδιορίζουν τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών».