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Ο οδηγός, ο οποίος στερούνταν άδειας οδήγησης και ασφάλειας, εγκατέλειψε το θύμα σοβαρά τραυματισμένο και στη συνέχεια κατανάλωσε φαγητό χωρίς να ειδοποιήσει τις αρχές.

Το θύμα υπέστη πολλαπλά κατάγματα και έχασε την ανεξαρτησία του, ενώ ο δράστης παραδέχθηκε την πράξη του σε ηχητικά μηνύματα προς φιλικό του πρόσωπο.

Το δικαστήριο επέβαλε στον 18χρονο ποινή φυλάκισης τριών ετών και τετραετή στέρηση της άδειας οδήγησης για την επικίνδυνη οδήγηση και την εγκατάλειψη του περιστατικού.

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Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση του 18χρονου Σόνι Χόρσφαλ, ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 84χρονο πεζό στο Ρέντκαρ της Βόρειας Γιορκσάιρ, τον εγκατέλειψε βαριά τραυματισμένο και αντί να καλέσει βοήθεια, πήγε να φάει πίτσα. Μάλιστα, σε ηχητικά μηνύματα προς φίλο του φέρεται να είπε ότι πιθανότατα είχε σκοτώσει άνθρωπο: «Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα, φίλε».

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 22ας Απριλίου, όταν ο Χόρσφαλ έχασε τον έλεγχο του Audi A4 που είχε αγοράσει λίγες ώρες νωρίτερα. Το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε τον 84χρονο Έντι, ο οποίος επέστρεφε πεζός στο σπίτι του μετά από επίσκεψη σε τοπική παμπ.

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Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον ηλικιωμένο να περπατά δίπλα στον δρόμο, πάνω στο γρασίδι, πριν σταματήσει και κοιτάξει πίσω του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο του 18χρονου ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και τον παρασύρει, ενώ στη συνέχεια απομακρύνεται με το όχημα να βγάζει σπίθες από τον τροχό.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι ο Χόρσφαλ οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης, ενώ δεν διέθετε ούτε ασφάλεια. Παράλληλα, βίντεο από κάμερες και από το κινητό του έδειξαν ότι προηγουμένως οδηγούσε επικίνδυνα, με υπερβολική ταχύτητα, έκανε παράτολμες προσπεράσεις και παραβίαζε κόκκινα φανάρια.

Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται να λέει «μόλις αγόρασα αυτό το θηρίο», ενώ σε άλλο, την ώρα που περνά με κόκκινο, ακούγεται να σχολιάζει: «Στο διάολο το κόκκινο φανάρι». Μετά το ατύχημα, αντί να προσφέρει βοήθεια, εγκατέλειψε το σημείο. Δύο ώρες αργότερα έστειλε σε φίλο του ηχητικά μηνύματα μέσω Snapchat, λέγοντας πως ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και δεν γνώριζε τι χτύπησε. Σε άλλο μήνυμα παραδέχθηκε: «Ένας άνθρωπος διαλύθηκε. Πολύ άσχημα. Νομίζω ότι τον σκότωσα».

Moment teen boy racer brags 'I've just bought this beast' before mowing down pensioner, 84, then callously orders a takeaway pizza https://t.co/IakBd91FZI via @DailyMail — Amanda (@Joyenz1) July 16, 2026

Ο 84χρονος υπέστη σοβαρά κατάγματα στη λεκάνη, την πλάτη και το πόδι, παρέμεινε σχεδόν μία εβδομάδα στην εντατική και σήμερα μπορεί να περπατήσει μόνο με τη βοήθεια περιπατητήρα. Ο Χόρσφαλ συνελήφθη την επόμενη ημέρα και καταδικάστηκε από το Δικαστήριο του Ντάραμ σε τρία χρόνια φυλάκισης και τετραετή στέρηση άδειας οδήγησης για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια, καθώς και εγκατάλειψη τροχαίου.

Ο 84χρονος δήλωσε πως το περιστατικό του στέρησε την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθησή του, ενώ η αστυνομία χαρακτήρισε τη σύγκρουση «σοκαριστική και απολύτως αποτρέψιμη», τονίζοντας ότι η οδήγηση αποτελεί ευθύνη και όχι δικαίωμα.

Με πληροφορίες από The Sun