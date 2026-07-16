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Ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, Πάμπλο Κιρνό, υποστήριξε ότι η κίνηση του πλοίου παραβιάζει διμερείς συμφωνίες, ενώ η αντιπρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε τους Βρετανούς ως σφετεριστές.

Το Ηνωμένο Βασίλειο απέρριψε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι η διέλευση του σκάφους ήταν σύμφωνη με το Δίκαιο του ΟΗΕ και αφορούσε υποστήριξη ερευνητικών αποστολών στην Ανταρκτική.

Η ένταση εντάθηκε συμβολικά όταν οι παίκτες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αργεντινής ανήρτησαν πανό υπέρ της κυριαρχίας τους στα νησιά μετά από νίκη τους.

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Η Αργεντινή προχώρησε σε επίσημο διπλωματικό διάβημα κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, διαμαρτυρόμενη για την παρουσία βρετανικού πολεμικού πλοίου κοντά στα νησιά Φώκλαντ, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη διαχρονική διαμάχη για την κυριαρχία του αρχιπελάγους.

Την ώρα που η εθνική ομάδα της Αργεντινής, με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, πανηγύριζε μια σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Αγγλία στον τελικό του Μουντιάλ, η κυβέρνηση στο Μπουένος Άιρες προχωρούσε σε διπλωματικές κινήσεις, αμφισβητώντας εκ νέου τη βρετανική κυριαρχία στα νησιά Φώκλαντ, τα οποία η Αργεντινή αποκαλεί Μαλβίνες.

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Στο ίδιο κλίμα, η αντιπρόεδρος της χώρας, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, εξαπέλυσε λεκτική επίθεση κατά των Βρετανών, χαρακτηρίζοντάς τους «σφετεριστές πειρατές». Παράλληλα, η αργεντίνικη κυβέρνηση κατηγόρησε επισήμως το Ηνωμένο Βασίλειο για «παράνομη στρατιωτική εισβολή», μετά την επιχείρηση του περιπολικού πλοίου του Βασιλικού Ναυτικού HMS Medway κοντά στα αμφισβητούμενα νησιά.

🇦🇷👊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Argentina Accuses UK Warship Of 'Illegal Incursion' Hours After WC Win



Argentina has lodged a formal diplomatic protest accusing Royal Navy patrol ship HMS Medway of making an "illegal military incursion" through waters Buenos Aires claims as its own.



Britain has… https://t.co/DGN2p2Br2p pic.twitter.com/4njVMei8YW July 16, 2026

Στο διπλωματικό σημείωμα που επιδόθηκε στη βρετανική πρεσβεία στο Μπουένος Άιρες, ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, Πάμπλο Κιρνό, υποστήριξε ότι το HMS Medway παραβίασε διμερείς συμφωνίες. «Στη διπλωματία, το έργο δεν διαφημίζεται φωναχτά όπως τα γκολ, αλλά μας καθοδηγεί η ίδια πεποίθηση: η υπερηφάνεια του να είμαστε Αργεντινοί και η συνεχής υπεράσπιση των συμφερόντων μας», ανέφερε ο Κιρνό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής δημοσιοποίησε ολόκληρη την επίσημη διαμαρτυρία, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τον χθεσινοβραδινό ημιτελικό.

Η απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Η βρετανική πλευρά απέρριψε τις αιτιάσεις της Αργεντινής, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ένα σύντομο περιστατικό που συνέβη πριν από οκτώ ημέρες, όταν το HMS Medway επέστρεφε στη μόνιμη βάση του στα νησιά Φώκλαντ.

Σύμφωνα με το Λονδίνο, η «αθώα διέλευση» του πολεμικού πλοίου πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με το Δίκαιο του ΟΗΕ και εντασσόταν στο πλαίσιο της υποστήριξης των βρετανικών ερευνητικών αποστολών στην Ανταρκτική.

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Το συγκεκριμένο διπλωματικό επεισόδιο έχει τις ρίζες του στον πόλεμο των Φώκλαντ το 1982. Αν και τότε το Ηνωμένο Βασίλειο επικράτησε στρατιωτικά, η Αργεντινή δεν αναγνώρισε ποτέ τη βρετανική κυριαρχία στα νησιά. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ούτε ο ΟΗΕ έχει αναγνωρίσει τη βρετανική κυριαρχία, με αποτέλεσμα η Αργεντινή να θεωρεί ότι τόσο τα νησιά όσο και οι θαλάσσιες ζώνες που τα περιβάλλουν αποτελούν τμήμα αμφισβητούμενης επικράτειας.

Μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον ημιτελικό, οι παίκτες της εθνικής ομάδας φωτογραφήθηκαν κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες», επαναφέροντας το ζήτημα και σε συμβολικό επίπεδο. Παρά τη διαχρονική διεκδίκηση του Μπουένος Άιρες, τα νησιά Φώκλαντ εξακολουθούν να βρίσκονται υπό βρετανικό έλεγχο. Το αν η νέα διπλωματική ένταση γύρω από το αρχιπέλαγος του νότιου Ατλαντικού θα έχει συνέχεια, μένει να φανεί.

Με πληροφορίες από The Telegraph

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