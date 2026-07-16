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Οι εορτασμοί επικεντρώθηκαν στη Λεωφόρο 9ης Ιουλίου και τον Οβελίσκο, ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Η δημοτική αρχή έλαβε αυστηρά μέτρα ασφαλείας με τη συμμετοχή οκτακοσίων αστυνομικών για τον έλεγχο της κίνησης και την προστασία του μνημείου.

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής, υπό την ηγεσία του Σκαλόνι, θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον τελικό της επόμενης Κυριακής.

Οι παίκτες θα διεκδικήσουν τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία της χώρας και τον δεύτερο συνεχόμενο σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Στην πόλη που το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία και ο Λιονέλ Μέσι ο Θεός, αυτό που συνέβη το βράδυ της Τετάρτης, 15 Ιουλίου, μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2026, μπορεί να χαρακτηριστεί επικό.

🔴 #URGENTE | Miles de argentinos camino al Obelisco belisco de Buenos Aires, tras la victoria de la selección de Argentina ante Inglaterra. pic.twitter.com/UukWuwkLPl Advertisement Advertisement July 15, 2026

Στο Μπουένος Άιρες χιλιάδες κόσμου πλημμύρισαν του δρόμους για να γιορτάσουν την πρόκριση σε δεύτερο σερί τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και τον τρίτο τα τελευταία 12 χρόνια. Αρχηγός σε όλα ο «μεσσίας» των Αργεντίνων, αυτός ο μάγος του ποδοσφαίρου με το «10» στη πλάτη.

LAS IMPACTANTES IMÁGENES AÉREAS DE LA MULTITUD QUE FESTEJÓ LA VICTORIA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL OBELISCO 🇦🇷⚽️



El destacado monumento del centro de la Ciudad de Buenos Aires fue el punto de encuentro para los hinchas argentinos luego de la clasificación a la final de la… pic.twitter.com/An0fKnOXPh July 16, 2026

Η Λεωφόρος 9ης Ιουλίου στο κέντρο της πρωτεύουσας της Αργεντινής έγινε ο πυρήνας των έξαλλων πανηγυρισμών μετά τη νίκη της «Αλμπισελέστε» επί της Αγγλίας με 2-1 στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και εξασφάλισε μια θέση στον μεγάλο τελικό της επόμενης Κυριακής. Ο Οβελίσκος στο Μπουένος Άιρες έγινε το επίκεντρο μιας ιστορικής γιορτής με κυματίζουσες σημαίες που αντήχησε σε κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και σε όλο το πλανήτη στην πραγματικότητα.

TODA ARGENTINA EN LAS CALLES



El obelisco repleto de hinchas festejando el triunfo ante Inglaterra en semifinales.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZogNxMUOgs — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Τα κλασικά συνθήματα ήταν ξανά εκεί. «Muchachos», «Όποιος δεν πηδάει είναι Άγγλος» και «Olé, olé, olé, Messi, Messi» αναμίχθηκαν με τον νέο ύμνο αυτής της καμπάνιας, «La cuarta estrella», ενώ οι κόρνες των αυτοκινήτων ηχούσαν δυνατά και οι αργεντίνικες σημαίες κάλυπταν εξ ολοκλήρου τη μεγαλύτερη λεωφόρο του Μπουένος Άιρες.

BUENOS AIRES FÊTE LA QUALIFICATION EN FINALE DE L’ARGENTINE 🇦🇷 !!!!! 🎆🤩 pic.twitter.com/PXHtb2yzaW Advertisement July 15, 2026

Για λόγους ασφαλείας, είχε εγκατασταθεί περιμετρικό φράγμα γύρω από το μνημείο πριν από τον αγώνα. Η επιχείρηση που ανέπτυξε η Δημοτική Αρχή του Μπουένος Άιρες περιελάμβανε 800 αστυνομικούς. Το κέντρο του Μπουένος Άιρες ήταν πρακτικά απροσπέλαστο για την κυκλοφορία οχημάτων. Ο εορτασμός, μέσα σε αυτό το οργανωμένο πλαίσιο ασφάλειας, πραγματοποιήθηκε σε μια ατμόσφαιρα ελεγχόμενης ευφορίας.

Absolute SCENES in Buenos Aires 🇦🇷 pic.twitter.com/kcdLhlYxoS — Ultras Clips (@ultras_clips) July 16, 2026

Το Μπουένος Άιρες ήταν η καρδιά των εορτασμών, αλλά όχι ο μόνος τόπος που εκτυλίχθηκαν γιορτές. Πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα διοργάνωσαν τις δικές τους αυθόρμητες γιορτές.

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MIRÁ LO QUE ES EL OBELISCO. 🤯🇦🇷 pic.twitter.com/KA8CwyN27X — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026

Η Αργεντινή περιμένει πλέον την απόλυτη πρόκληση: τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εναντίον της Ισπανίας, που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Κυριακή. Η ομάδα υπό την ηγεσία του Σκαλόνι θα επιδιώξει έναν ακόμη τίτλο, ο οποίος, αν κατακτηθεί, θα είναι ο τέταρτος στην ιστορία της εθνικής ομάδας και ο δεύτερος συνεχόμενος.

Estalla la LOCURA en Argentina…



Las calles de la Ciudad de Buenos Aires se llenan de gente rumbo al obelisco para festejar el pase a la final de la Copa del Mundo tras vencer a Inglaterra por 2 a 1. pic.twitter.com/YMD2LvxKlr Advertisement July 15, 2026