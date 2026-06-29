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Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένα βρέφος μόλις 11 μηνών στο Ηράκλειο κατάπιε ελατήριο από στυλό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

Μωράκι κατάπιε ελατήριο από στυλό

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι γονείς έντρομοι μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο Βενιζέλειο που εφημέρευε ωστόσο οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

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Αμέσως το βρέφος εισήχθη στο χειρουργείο και οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν με επιτυχία το αντικείμενο από τον φάρυγγα του παιδιού.