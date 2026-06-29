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Αναστάτωση επικράτησε σε βάπτιση στον Βόλο με το βρέφος να χάνει τις αισθήσεις τους στην κολυμπήθρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (28.06.2026) με το παιδί από την ταλαιπωρία που υπέστη έχασε τις αισθήσεις του.

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Εκείνη που κατάλαβε πρώτη ότι το παιδί δεν είχε αισθήσεις , ηταν η μητέρα του και όχι ο ιερέας που τελούσε το μυστήριο σύμφωνα με το gegonota.news. Το παιδί το οποίο στην αρχή του μυστηρίου έκλαιγε σπαρακτικά, ξαφνικά έκλεισε τα μάτια του και δεν αντιδρούσε στο περιβάλλον όσο ο ιερέας το έβαζε και το έβγαζε από το νερό στην κολυμπήθρα. Τότε η μητέρα άρχισε να φωνάζει και απαίτησε από τον ιερέα να βγάλει το παιδί από το νερό αμέσως .

Άρπαξε το παιδί από τα χέρια του και προσπαθούσε να το συνεφέρει ενώ οι καλεσμένοι «πάγωσαν». Κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο το οποίο μάλιστα έφτασε γρήγορα για να παραλάβει το βρέφος, καθώς η εκκλησία ηταν σε απόσταση αναπνοής. Γιατρός και διασώστες μπήκαν μέσα στην εκκλησία και δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί, που ωστόσο είχε αρχίσει να συνέρχεται και να ανοίγει τα μάτια του.

Στην συνέχεια και ενώ κρίθηκε πως δεν διέτρεχε κίνδυνο συνεχίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες το μυστήριο, παρουσία γιατρού και διασωστών και το αγοράκι έλαβε το όνομα του πατέρα του που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 47 ετών, όταν η μητέρα του ήταν 4 μηνών έγκυος.