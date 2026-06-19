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Ένα ακόμη εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον Δήμο Βόλου, το δεύτερο μέσα σε διάστημα έξι μηνών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενης της υπηρεσίας καθαριότητας.

Όπως γνωστοποίησε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της εργασίας, όταν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου εκτελούσαν δρομολόγιο με απορριμματοφόρο στην οδό Ιωλκού.

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Τη στιγμή που το όχημα είχε σταματήσει κανονικά για τη συλλογή κάδου απορριμμάτων, δέχθηκε σφοδρή πρόσκρουση από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο έπεσε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με το gegonota.news, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά μία συμβασιούχος εργαζόμενη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου μαζί με μία ακόμη συνάδελφό της. Η γυναίκα υπέστη βαριά τραύματα στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε άμεσα στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Με αφορμή το νέο περιστατικό, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ επαναφέρει τις χρόνιες καταγγελίες του για τις συνθήκες εργασίας στους δήμους. Όπως επισημαίνεται, οι εργαζόμενοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με σοβαρούς κινδύνους λόγω της έλλειψης βασικών μέτρων Υγείας και Ασφάλειας, της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, αλλά και της αυξημένης εντατικοποίησης της εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Σύλλογο, στον Δήμο Βόλου δεν έχουν χορηγηθεί στους εργαζόμενους τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια.

Όπως τονίζεται, αυτή η κατάσταση έχει ως συνέπεια οι εργαζόμενοι να εκτίθενται καθημερινά σε κινδύνους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάζονται να αγοράζουν οι ίδιοι τον εξοπλισμό τους, επιβαρυνόμενοι οικονομικά.

Ο Σύλλογος σημειώνει επίσης ότι έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία προς την Επιθεώρηση Εργασίας από το καλοκαίρι του 2025, σχετικά με τη μη χορήγηση ΜΑΠ για τα έτη 2024 και 2025, ζητώντας παράλληλα την άμεση καταβολή τους, έστω και σε χρηματική μορφή, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

«Φτάνοντας στον Ιούνιο του 2026, τα ΜΑΠ δεν έχουν ακόμη δοθεί, παρότι θα πρέπει να πληρούν και τις απαιτούμενες προδιαγραφές ώστε να εξυπηρετούν τον σκοπό τους, που είναι τελικά η προστασία των εργαζομένων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του προεδρείου.

Τέλος, ο Σύλλογος εκφράζει ευχές για ταχεία ανάρρωση της τραυματισμένης εργαζόμενης, επισημαίνοντας ότι στάθηκε τυχερή καθώς απέφυγε τον κίνδυνο για τη ζωή της, και δηλώνει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό της για ό,τι χρειαστεί στο επόμενο διάστημα.