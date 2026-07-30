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Σοβαρά τραυματισμένο στο αυτί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» την Τετάρτη (29.07.2026) ένα 6χρονο αγόρι, μετά την επίθεση που δέχθηκε από αδέσποτο σκύλο σε πάρκο της Αγίας Αικατερίνης, στον Βόλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το πρωί, σε πάρκο της Νέας Ιωνίας Βόλου, όταν η 35χρονη μητέρα με τον 6χρονο γιο της τύχαινε να περνάνε από το σημείο.

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Ο μεγαλόσωμος σκύλος άρπαξε με δύναμη το μικρό παιδί, καταφέρνοντάς του δαγκωματιές σε πρόσωπο, κεφάλι και σώμα. Η μητέρα προσπαθούσε για ώρα να απελευθερώσει τον γιο της από τα σαγόνια του σκύλου και χάρη στην επέμβαση περαστικού, το παιδί απομακρύνθηκε.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του καθώς χρειάζεται μόσχευμα στο αυτί για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Από την επίθεση τραυματίστηκε και η μητέρα του η οποία φέρει εκδορές και δαγκωματιές στα χέρια της.