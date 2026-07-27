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Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 27 Ιουλίου, στον Βόλο, με έναν άνδρα να επιτίθεται και να τραυματίζει τον 61χρονο πατέρα του με μπαλτά.

Το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε στην οδό Ερμού, στο ύψος της Καρτάλη στον Βόλο.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το thenewspaper, προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ανδρών, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν φωνές και έντονη λογομαχία, πριν ο φερόμενος ως δράστης αρπάξει μπαλτά και τραυματίσει τον πατέρα του.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.