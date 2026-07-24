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Για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Βόλου ένας 45χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς φέρεται να θώπευσε ανήλικη.

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία της Νέας Αγχιάλου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη και να τη θώπευσε. Η ανήλικη αντέδρασε άμεσα, ενώ σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και ακολούθησε η σύλληψή του.

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Η ακροαματική διαδικασία



Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι με την ανήλικη είχαν φιλικές σχέσεις και έκαναν παρέα το τελευταίο περίπου ένα μήνα. Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, προκειμένου η ανήλικη να καταθέσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παρουσία παιδοψυχολόγου, όπως προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των ανήλικων θυμάτων.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 4 Αυγούστου, ενώ μέχρι τότε επιβλήθηκε στον 45χρονο ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης προσέγγισης και κάθε μορφής επικοινωνίας με την παθούσα.