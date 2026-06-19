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‘Ενα απίστευτο περιστατικό εκβιασμού έλαβε χώρα στον Βόλο, όταν τέσσερις ανήλικοι και ένας 34χρονος απείλησαν 13χρονο μαθητή, γιο επιχειρηματία, πείθοντάς τον να τους παραδώσει 370.000 ευρώ που βρίσκονταν στο σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος προμηθεύθηκε βεγγαλικά, τα οποία επρόκειτο να χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του. Ωστόσο, ένας φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει μερικά πυροτεχνήματα και εκείνος με την σειρά του υποστήριξε ότι τα έδωσε στον 34χρονο.

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Ο φίλος του 13χρονου ισχυρίστηκε ότι η Αστυνομία συνέλαβε τον 34χρονο για τα βεγγαλικά και τον «τρομοκράτησε» λέγοντάς του ότι προκειμένου να μην κατηγορηθεί ο ίδιος και η οικογένειά του θα έπρεπε να παραδώσει στον «συλληφθέντα» το χρηματικό ποσό των 370.000 ευρώ.

Έτσι, το παιδί κατάφερε να αφαίρεσε από το σπίτι του το ποσό των 370.000 ευρώ μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα. Τα χρήματα βρίσκονταν στο σπίτι του 13χρονου, καθώς ο πατέρας του είναι επιχειρηματίας, ενώ μπορούσε να δικαιολογήσει την ύπαρξη του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού.

Μόλις οι γονείς του παιδιού διαπίστωσαν τί συνέβη, κατήγγειλαν το περιστατικό στις αρχές, οι οποίες ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον 34χρονο στο σπίτι του, χωρίς να εντοπιστεί το χρηματικό ποσό που αφαιρέθηκε. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους τέσσερις ανήλικους που τον βοήθησαν για να εκβιάσει το παιδί.