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Δύο περιστατικά που προκάλεσαν έντονη ανησυχία σημειώθηκαν χθες (18/6) το βράδυ στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, στην περιοχή των Ενετικών Τειχών, μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων λεπτών και υπό συνθήκες που κινητοποίησαν άμεσα τις αρχές και περαστικούς.

Οι δύο υποθέσεις εκτυλίχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε σημεία με αυξημένη κίνηση, δημιουργώντας σκηνικό αναστάτωσης στην πόλη. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η διερεύνηση για τυχόν μεταξύ τους συσχέτιση.

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Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, σύμφωνα με το neakriti, μία 13χρονη μαθήτρια βρέθηκε στην Πύλη Ιησού, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, κινήθηκε προς την άκρη των τειχών και επιχείρησε να βρεθεί στο κενό. Την κρίσιμη στιγμή, ο πατέρας της που βρισκόταν μαζί της κατάφερε να την προλάβει και να την απομακρύνει, αποτρέποντας την πτώση.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου εξετάστηκε από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, ενώ αναμένεται να λάβει την απαραίτητη υποστήριξη από ειδικούς παιδοψυχικής υγείας.

19χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος στα Ενετικά Τείχη – Δίνει μάχη στη ΜΕΘ

Λίγο νωρίτερα, σοβαρά τραυματισμένος εντοπίστηκε ένας 19χρονος στα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης. Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον 19χρονο βρήκε αιμόφυρτο μία 52χρονη γυναίκα στη βάση των τειχών, στο ύψος του αγάλματος του Ελευθέριου Βενιζέλου. Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.