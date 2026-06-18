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Οι δύο γιοι, ηλικίας 42 και 31 ετών, του κατηγορούμενου ως εγκέφαλου του κυκλώματος, που παρείχε πειρατική συνδρομητική τηλεόραση, φέρονται να εμπλέκονται και μάλιστα να έχουν κομβικό ρόλο.

Ο ένας εργάζεται ως εποχιακός υπάλληλος σε ξενοδοχεία και ο δεύτερος έχει εταιρεία παροχής θεάματος, αλλά οι αστυνομικοί τους κατηγορούν πως μαζί με τον 63χρονο πατέρα τους θησαύριζαν σε βάρος των νόμιμων εταιρειών συνδρομητικού τηλεοπτικού προγράμματος.

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Φέρονται μαζί με τα υπόλοιπα μέλη να αποκόμισαν τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από το 2017. Για να νομιμοποιήσουν τα έσοδά τους, τοποθετούσαν τα χρήματα σε 58 λογαριασμούς σε 12 διαφορετικές χώρες. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν κρυπτονομίσματα, εφαρμογές άμεσης πληρωμής, ενώ συχνά φρόντιζαν να λαμβάνουν την αμοιβή τους σε μετρητά για να μην κινούν υποψίες.

Οι εμπλεκόμενοι βάσει της αστυνομικής έρευνας αγόρασαν πολυτελή ακίνητα, ενώ έκαναν διακοπές σε ακριβούς προορισμούς με χρήματα, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τη νόμιμη εργασία τους.