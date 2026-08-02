Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών κατηγορεί έναν 26χρονο άνδρα από το Αφγανιστάν για τη δολοφονία γυναίκας από τη Σκωτία, η σορός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα.

Ο ύποπτος αρνείται την πράξη, ισχυριζόμενος ότι εντόπισε τη γυναίκα νεκρή στον χώρο φιλοξενίας όπου διέμενε, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου.

Οι αστυνομικοί συνέδεσαν τον 26χρονο με το έγκλημα μέσω της παράνομης χρήσης της χρεωστικής κάρτας του θύματος και των μηνυμάτων που στάλθηκαν από το κινητό της.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε την κάρτα της θανούσης για αναλήψεις χρημάτων, ενώ παράλληλα απέστειλε μηνύματα στο περιβάλλον της για να καθυστερήσει την αναζήτησή της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έναν 26χρονο από το Αφγανιστάν κατηγορούν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ως τον δολοφόνο της γυναίκας από τη Σκωτία, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, στην Κυψέλη.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι τη δολοφόνησε σε χώρο φιλοξενίας, τον οποίο χρησιμοποιεί μία ΜΚΟ, την τοποθέτησε στη βαλίτσα και τη μετέφερε για να αποκρύψει την πράξη του.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 26χρονος δεν ομολόγησε την πράξη του, αλλά τοποθέτησε τον εαυτό του στη σκηνή του εγκλήματος, λέγοντας πως πήγε στον χώρο φιλοξενίας, χτύπησε την πόρτα, κανένας δεν του άνοιξε, αλλά είχε κλειδιά και όταν μπήκε στο εσωτερικό εντόπισαν τη γυναίκα από τη Σκωτία νεκρή στο μπάνιο.

Τα στελέχη από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών θεωρούν βέβαιο ότι τη δολοφόνησε εκεί και το πιθανότερο κίνητρό του να ήταν το οικονομικό, ενώ δεν αποκλείουν με κάποιον τρόπο να της έφραξε τις αεριαφόρους οδούς και να της προκάλεσε την ασφυξία, κάτι που θα φανεί από το αποτέλεσμα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Πώς έλυσαν τον γρίφο

Οι ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να μάθουν λεπτομέρειες για τη ζωή του θύματος. Πληροφορήθηκαν, λοιπόν, ότι περνά μεγάλο μέρος της ζωή της προσφέροντας εθελοντικά εργασία σε μία ΜΚΟ Προτεσταντών, με έδρα χώρα της Αφρικής, η οποία όμως έχει χώρο φιλοξενίας ένα σπίτι, κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός.

Ήταν από τα πρώτα σημεία, που εξερεύνησαν οι αστυνομικοί και κατάφεραν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από μία εργαζόμενη στη ΜΚΟ, η οποία είναι υπήκοος Ηνωμένων Πολιτειών και σύντροφος του 26χρονου από το Αφγανιστάν.

Σημείο «κλειδί» στην έρευνά τους ήταν η χρεωστική κάρτα του θύματος, για την οποία μέσα από την άρση του τραπεζικού απορρήτου είδαν ότι και μετά την εξαφάνισή της κάποιος συνέχιζε να τη χρησιμοποιεί και να πραγματοποιεί αναλήψεις καθημερινά, φθάνοντας στο σύνολο τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ.

Οι αστυνομικοί είδαν ότι ταυτόχρονα κάποιος χρησιμοποιούσε το κινητό τηλέφωνό της και έστελνε μηνύματα στο περιβάλλον της, λέγοντας ότι είναι καλά, σε μία προσπάθεια -όπως λένε έμπειροι αξιωματικοί- να μην την αναζητήσουν και να μην δηλώσουν την εξαφάνισή της.

Ο 26χρονος από το Αφγανιστάν βρίσκεται από το 2016 στη χώρα μας υπό το καθεστώς διεθνούς προστασίας και –σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό στην πυγμαχία.