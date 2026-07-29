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Τα στοιχεία της γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, έχουν πλέον στα χέρια τους τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που προσπαθούν να διευκρινίσουν τις συνθήκες θανάτου της.

Οι Αστυνομικοί, από τη στιγμή που δεν ταυτοποιήθηκε στην ελληνική βάση δεδομένων από το γενετικό υλικό και τα δακτυλικά αποτυπώματά της, απέστειλαν δείγματα μέσω Ιντερπολ σε όλες τις χώρες του εξωτερικού και τελικά έλαβαν απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρόκειται για μία 38χρονη από τη Σκωτία.

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Μέχρι αυτήν την ώρα τα οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή με τον πατέρα της 38χρονης, ο οποίος όμως έχει ενημερωθεί από την πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα.

Για το θύμα οι αστυνομικοί γνωρίζουν ελάχιστα πράγματα, μέχρι αυτην την ώρα, αρκετά όμως για να ξεκινήσουν τις έρευνές τους.

Ήρθε στη χώρα μας τελευταία φορά από την Κύπρο στις 29 Ιουνίου και εδώ εργαζόταν κανονικά, ενώ είχε μία σχετικά συχνή επικοινωνία με τον πατέρα της, ο οποίος μένει στο εξωτερικό.

Τώρα προσπαθούν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών να μάθουν τί δουλειά έκανε στην Ελλάδα, εάν ταξίδεψε μόνη, πού έμενε, ώστε να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις της πριν από τον θάνατό της.