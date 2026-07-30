Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 35χρονος ισοβίτης που κρατείται στις φυλακές Διαβατών κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την ηθική αυτουργία στην απόπειρα επίθεσης με χειροβομβίδα στην οικία του Ισίδωρου Ντογιάκου.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι μετέφερε την εντολή για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι λειτουργούσε ως μεσάζων για τρίτο πρόσωπο.

Ο 30χρονος συγκατηγορούμενός του, ο οποίος συνελήφθη ως φυσικός αυτουργός, ομολόγησε επίσης τη συμμετοχή του κατόπιν υπόσχεσης χρηματικής αμοιβής από τον ισοβίτη.

Οι διωκτικές αρχές αναζητούν έναν 27χρονο Έλληνα που εμπλέκεται στη μεταφορά του εκρηκτικού μηχανισμού και τον άγνωστο εγκέφαλο της επίθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου περιλαμβανόταν σε λίστα δέκα πιθανών στόχων που είχαν επιλεγεί από το κύκλωμα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τον δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές Διαβατών πήρε, μετά την απόφαση να κριθεί προσωρινά κρατούμενος με ομόφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 35χρονος Αιγύπτιος ισοβίτης που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στην οικία του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Ο 35χρονος, ο οποίος εκτίει ήδη ποινές ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστείες, βρέθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών της Αθήνας, μετά την προθεσμία που είχε λάβει, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας.

Advertisement

Advertisement

Απολογία ισοβίτη για χειροβομβίδα: Τι ισχυρίστηκε

Κατά την απολογία του, ο 35χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι αυτός ήταν που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της πολεμικής χειροβομβίδας αμυντικού τύπου. Ωστόσο, υποστήριξε ότι λειτούργησε αποκλειστικά ως μεσάζοντας για λογαριασμό άλλου προσώπου, από το οποίο έλαβε την αρχική διαταγή.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε σε ποιον ανήκε η συγκεκριμένη κατοικία, ενώ επέμεινε στο ότι η εντολή που μεταβίβασε αφορούσε μόνο την απλή τοποθέτηση της χειροβομβίδας και όχι την πυροδότηση ή την έκρηξή της.

Η σημερινή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής απόφασης να κριθεί προσωρινά κρατούμενος και ο 30χρονος ομοεθνής του, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω την περασμένη Παρασκευή στην Άνω Γλυφάδα ως ο φυσικός αυτουργός του σχεδιαζόμενος χτυπήματος. Απολογούμενος για διακεκριμένη κατοχή όπλου, ο 30χρονος επανέλαβε πως ενεργούσε κατ’ εντολήν του 35χρονου έγκλειστου των Διαβατών, ο οποίος του είχε υποσχεθεί αμοιβή ύψους 2.500 ευρώ για να αφήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το σπίτι του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κ. Ντογιάκος περιλαμβανόταν σε μια λίστα περίπου 10 πιθανών στόχων, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και άλλοι εισαγγελείς.

Δύο άτομα στο επίκεντρο των ερευνών

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων εμπλεκομένων.

Στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκεται ένας 27χρονος Έλληνας με ποινικό παρελθόν, ο οποίος έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό να παραδίδει τη χειροβομβίδα στον 30χρονο μέσα σε ένα χάρτινο ποτήρι καφέ, μαζί με ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ, και ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια της υπόθεσης προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του τέταρτου προσώπου, του ασύλληπτου «εγκεφάλου» που έδωσε την άνωθεν εντολή στον ισοβίτη των Διαβατών, ώστε να αποκαλυφθούν τα πραγματικά κίνητρα πίσω από τη σχεδιαζόμενη επίθεση.

(Πηγή: dikastiko.gr)