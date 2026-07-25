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Σε μία σοβαρή υπόθεση που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφερε να αποτρέψει προγραμματισμένη επίθεση με χειροβομβίδα.

Στόχος του σχεδίου ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, ενώ οι αρχές είχαν ενημερώσει τον πρώην Εισαγγελέα ότι έχουν πληροφορία για χτύπημα στο σπίτι του και του είχαν ζητήσει να απομακρυνθεί.

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Ο φυσικός αυτουργός, ένας άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής, βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από τις αρχές εδώ και αρκετό καιρό. Οι αστυνομικοί επενέβησαν την κατάλληλη στιγμή, ακινητοποιώντας τον δράστη αμέσως μόλις παρέλαβε τη χειροβομβίδα από σπίτι συνεργού του στα νότια προάστια.

Από την επιχείρηση προέκυψαν συνολικά τρεις συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ο εκτελεστής, ο συνεργός που παρείχε το πολεμικό υλικό, αλλά και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο εντολέας της επίθεσης είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κρατούμενος είχε δώσει σαφείς οδηγίες στον δράστη να προχωρήσει στο χτύπημα ακόμα κι αν το σπίτι φυλασσόταν από αστυνομικές δυνάμεις, με προφανή σκοπό την πρόκληση ανθρωπίνων θυμάτων.

Οι αστυνομικές έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των κινήτρων και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενων προσώπων