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Ένας άνδρας 80 ετών βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) στην κατοικία του στο Γαλάτσι, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε γύρω στις 15:00 από τον γιο του.

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Βρέθηκε στο κρεβάτι, που είχε αίματα, ενώ στον λαιμό είχε ένα τραύμα. Ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να καταλήξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, πιθανόν όμως δεν είναι.

Στον χώρο δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, ούτε ήταν αναστατωμένος. Την υπόθεση ανέλαβε η ασφάλεια Γαλατσίου.