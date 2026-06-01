Ο πυγμάχος Σωτηρόπουλος δέχτηκε ένα πανίσχυρο χτύπημα από τον αντίπαλό του κατά τη διάρκεια της πολυαναμενόμενης αναμέτρησης στην κατηγορία Light Heavyweight, στη διοργάνωση Fight for Glory IV, με αποτέλεσμα να χάσει πλήρως την ισορροπία του και να εκσφενδονιστεί έξω από τα σχοινιά του ρινγκ!

Παρά το αρχικό σοκ και την εύλογη ανησυχία στις κερκίδες, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αθλητής είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

Το «εκκωφαντικό» τελείωμα του Billy G

Ο άνθρωπος πίσω από το εντυπωσιακό νοκ άουτ είναι ο Billy G, Έλληνας πυγμάχος με καταγωγή από τη Νιγηρία. Αν και ο αγώνας είχε προγραμματιστεί για έξι γύρους των τριών λεπτών και οι δύο αθλητές μπήκαν δυναμικά προσφέροντας θέαμα υψηλού επιπέδου, ο Billy G βρήκε το κατάλληλο “άνοιγμα”, τελειώνοντας το ματς με εκκωφαντικό τρόπο.

Ο Billy G απασχόλησε πρόσφατα την επικαιρότητα και για την προσωπική του ιστορία, όταν εξομολογήθηκε τη δύσκολη διαδρομή της ζωής του και το πώς η πυγμαχία λειτούργησε ως σανίδα σωτηρίας, προσφέροντάς του μια δεύτερη ευκαιρία.

Η χθεσινή του επικράτηση επιβεβαιώνει πως πρόκειται για έναν από τους πιο ανερχόμενους και σκληροτράχηλους αθλητές της εγχώριας σκηνής.