Γνώριμος των αρχών αποδεικνύεται πως είναι ο ένας τραυματίας της αιματηρής συμπλοκής που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (7/2) στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας ο οποίος νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για αναγραφή συνθημάτων, φθορές σε μηχανήματα ΑΤΜ, αλλά και για μια κροτίδα που είχε σκάσει στα χέρια του κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Το χθεσινό επεισόδιο συνέβη περίπου στις 20:00 όταν πέντε άτομα που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο συνάντησαν έναν 26χρονο και τον ρωτούσαν επίμονα να τους πει την ομάδα που υποστηρίζει. Στην συνέχεια, ο ένας εκ των πέντε που επέβαιναν στο εν λόγω αυτοκίνητο επιτέθηκε και τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι το 26χρονο θύμα στο στήθος.

Σε κοντινή απόσταση, εντοπίστηκε τραυματισμένος ακόμα ένας 32χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι στον γλουτό. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στον «Ευαγγελισμό», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Με την υπόθεση ασχολείται η διεύθυνση αθλητικής βίας και προς το παρόν οι δύο τραυματίες αναφέρουν ότι πήγαν στο Γαλάτσι σε κάποιους φίλους. Προς το παρόν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμοι με τους αστυνομικούς, οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.