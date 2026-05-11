Σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 20χρονη Γαλλίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα, από δίκυκλο όχημα, το οποίο την παρέσυρε σε κεντρικό σημείο του Λαγανά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, λίγο μετά στις 7 σήμερα το πρωί, η 20χρονη διαπληκτίζονταν, στην άκρη του δρόμου, με μια νεαρή ομοεθνή της.

Επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, για να περάσει απέναντι και εκείνη τη στιγμή, ένα δίκυκλο όχημα, που κινούταν στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, με αναβάτες, δύο αλλοδαπούς, τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να βρεθεί αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, χωρίς τις αισθήσεις της.

Αυτόπτες μάρτυρες, ειδοποίησαν την αστυνομία και ασθενοφόρο, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε αρχικά στο νοσοκομείο Ζακύνθου όπου διασωληνώθηκε. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της, με αεροδιακομιδή, σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Να σημειωθεί, ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αναβατές του δίκυκλου οχήματος, σηκώθηκαν μετά την πτώση τους, από το τροχαίο και έδειχναν καλά στην υγεία τους, ενώ συνελήφθη ο οδηγός. Τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, διερευνά η Τροχαία Ζακύνθου

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)