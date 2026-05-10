Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στη περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου μια 28χρονη γυναίκα βρέθηκε βαριά τραυματισμένη μέσα σε χαντάκι.

Ο 30χρονος σύζυγος φέρεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, να παρέσυρε με το αυτοκίνητο του, τύπου κλούβα, την 28χρονη σύζυγό του και μητέρα 4 παιδιών. Φαίνεται μάλιστα ότι μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τρία από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους.

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε από οδηγό, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές. Στο σημείο έφτασε Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 28χρονη και τη μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ. Νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του τραυματισμού, ενώ ο σύζυγος της θεωρείται ύποπτος και έχει οδηγηθεί στην ενώπιον της Εισαγγελίας Ηρακλείου, το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο 30χρονος σύζυγος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενώ ήταν εν κινήσει οικογενειακώς, η κοπέλα άνοιξε την πόρτα και πήδηξε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

(Με πληροφορίες από cretalive.gr, patris.gr)