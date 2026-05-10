Έντονη συναισθηματική φόρτιση επικρατεί μετά τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στις Αμμουδάρες Ηρακλείου, με τον 54χρονο πατέρα παιδικού του φίλου να κατηγορείται ως δράστης.

Παρότι η οικογένεια του θύματος δηλώνει ότι δεν επιθυμεί κύκλο αντεκδίκησης, φίλος του νεαρού μιλώντας στο Mega εξέφρασε οργή και προχώρησε σε έμμεσες απειλές προς τη σύζυγο του κατηγορούμενου, η οποία έχει επίσης συλληφθεί και προφυλακιστεί.

Ερωτώμενος αρχικά για το μοιραία αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος το 2023, απάντησε: «Απ’ όσο γνωρίζω από τον ίδιο τον Νικήτα δεν ήταν δικό του. Ήταν του πατέρα του 17χρονου.

Το μόνο που μου έχει πει ότι στεναχωριέται και νιώθει τύψεις, αλλά τότε δεν είχαν προηγηθεί τα σκηνικά βίας από τον πατέρα του 17χρονου. Είχε γίνει ένα σκηνικό στα 40 του 17χρονου που είχε πάει ο Νικήτας στο μνημόσυνο, τον διώξανε από εκεί».

Όσο για το αν ο Νικήτας είχε εκφράσει τους φόβους του για τον 54χρονο, ο φίλος του απάντησε:

«Δεν μιλούσαμε για αυτό το θέμα γιατί ξέρω ότι τον στενοχωρούσε. Εγώ με τον Νικήτα είχαμε μιλήσει στην πρώτη απόπειρα που έγινε, μου είπε τι έχει συμβεί και τώρα τον πήρα τηλέφωνο και ήθελε να βρεθούμε να μου πει τι έχει συμβεί και δεν πρόλαβε. Από τη μεριά του Νικήτα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν κάτι. Μπορώ να σου πω ένα πράγμα που δεν είναι από την οικογένεια του Νικήτα αλλά από όλους τους ανθρώπους του Νικήτα. Όλοι έχουμε το άδικο αυτή τη στιγμή μέσα μας».

Και συνέχισε: «Την άλλη μέρα άμα δω εγώ αυτή έξω (σ.σ. την σύζυγο του 54χρονου και μητέρα του 17χρονου) και δεν έχει κάτσει φυλακή, μπορεί εγώ ο ίδιος να την τρακάρω με το αμάξι. Μπορεί να τη δούμε όμως στον δρόμο και να μην δώσουμε καμιά σημασία.

Αλλά είναι η στιγμή που θα τη δεις. Γιατί άμα τη δούμε σε έναν μήνα έξω δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η γυναίκα να φύγει ζωντανή από την Κρήτη. Όλη την ιστορία με τις βεντέτες την είχαν ξεκινήσει από παλιά. Είναι στο χέρι μας να τις σταματήσουμε. Ευτυχώς, η νέα γενιά δεν τα κάνει βεντέτες».