Ένα σοβαρό επεισόδιο με οπαδικά χαρακτηριστικά έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (7/2) στο Γαλάτσι, όταν πέντε άτομα που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο συνάντησαν έναν 26χρονο και τον ρωτούσαν επίμονα να τους πει την ομάδα που υποστηρίζει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 20:00 το βράδυ, όταν ένα εκ των πέντε ατόμων που επέβαιναν στο εν λόγω αυτοκίνητο επιτέθηκε και τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι το 26χρονο θύμα στο στήθος.

Σε κοντινή απόσταση, εντοπίστηκε τραυματισμένος ακόμα ένας 32χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι στον γλουτό. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στον «Ευαγγελισμό», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Η ΕΛΑΣ εντόπισε ένα μαχαίρι σε κάδο στην οδό Στεφανοπούλου, που ίσως συνδέεται με το περιστατικό, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.