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Ο 19χρονος αθλητής έπεσε από το μονόζυγο χτυπώντας στο κεφάλι, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση των ιατρικών ομάδων.

Ο αθλητής αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Η Ομοσπονδία Γυμναστικής της Αγγλίας επιβεβαίωσε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο και αναμένεται να εκδώσει νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.

Παρά το περιστατικό, η ομάδα της Αγγλίας ολοκλήρωσε τον αγώνα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη διοργάνωση.

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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στον τελικό του ομαδικού της ενόργανης γυμναστικής ανδρών στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, όταν ο νεαρός Άγγλος αθλητής Γκάμπριελ Λάνγκτον υπέστη σοβαρό ατύχημα κατά την εκτέλεση του προγράμματός του στο μονόζυγο, προκαλώντας σοκ σε θεατές και αθλητές.

Ο 19χρονος γυμναστής έχασε τη λαβή του από τη μεταλλική μπάρα κατά τη διάρκεια της άσκησής του και έπεσε από ύψος περίπου τριών μέτρων, χτυπώντας με το κεφάλι στο έδαφος. Η πτώση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να επικρατήσει απόλυτη σιγή στη Glasgow International Arena, ενώ οι ιατρικές ομάδες έσπευσαν αμέσως στο σημείο.

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Για αρκετά λεπτά ο Λάνγκτον παρέμεινε ακίνητος, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία σε όλους όσοι παρακολουθούσαν τον τελικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αφού οι γιατροί σταθεροποίησαν την κατάστασή του, ο νεαρός αθλητής φέρεται να κούνησε τα πόδια του, προσφέροντας μια πρώτη αχτίδα αισιοδοξίας.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου με τροχήλατο φορείο, έχοντας ακινητοποιηθεί με ειδικό κηδεμόνα στο κεφάλι και τον αυχένα, υπό το θερμό χειροκρότημα των θεατών, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει με κομμένη την ανάσα την επιχείρηση παροχής πρώτων βοηθειών.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Γυμναστικής της Αγγλίας ανέφερε: «Είμαστε ευγνώμονες στις ιατρικές ομάδες που ανταποκρίθηκαν άμεσα για να προσφέρουν βοήθεια. Ο Γκάμπριελ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του».

Ο Λάνγκτον είχε ενταχθεί στην αποστολή της Αγγλίας την τελευταία στιγμή, αντικαθιστώντας τον τραυματία και έξι φορές Ολυμπιονίκη, Μαξ Γουίτλοκ. Παρά το σοκαριστικό περιστατικό, ο τελικός ολοκληρώθηκε, με την Αγγλία να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο. Ωστόσο, το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς το ενδιαφέρον όλων ήταν στραμμένο αποκλειστικά στην υγεία του 19χρονου αθλητή, με τον φόβο και την αγωνία να είναι εμφανή στα πρόσωπα συναθλητών, προπονητών και θεατών.

🚨NEWS: English gymnast Gabriel Langton has been rushed to hospital after suffering a major fall during the Commonwealth Games pic.twitter.com/bXsMusO5fF — Basil the Great (@BasilTheGreat) July 25, 2026