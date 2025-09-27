Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στη θέση Επιονία της ευρύτερης περιοχής του Κίλιου στην Κάρπαθο όπου εντοπίστηκε νεκρός 55χρονος Άγγλος τουρίστας του οποίου τα ίχνη είχαν εξαφανιστεί από τις 27 Ιουνίου 2025 .

Το άψυχο σώμα του άτυχου τουρίστα εντόπισαν κυνηγοί και όπως όλα δείχνουν ο άνδρας έχασε τον προσανατολισμό του.

Η σορός θα μεταφερθεί στην Αυλώνα και μετά στο Νοσοκομείο της Καρπάθου, ενώ στη συνέχεια θα γίνει νεκροψία νεκροτομή στη Ρόδο. Ήδη ειδοποιήθηκαν και φτάνουν εντός των επόμενων ωρών στο νησί οι συγγενείς του.

Οι έρευνες δεν σταμάτησαν από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε η εξαφάνισή του από Aστυνομικές και Πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες είχαν ενισχυθεί από τη Ρόδο. Επίσης συμμετείχαν εθελοντές με τη συνδρομή εκπαιδευμένων σκυλιών αλλά και με drone.

Κάτοικος της περιοχής Διαφανιού είδε τον αγνοούμενο το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Ιουνίου 2025 , στο Τρίστομο να φωτογραφίζει την περιοχή με το κινητό του τηλέφωνο. Ζήτησε πληροφορίες για τον τρόπο, με τον οποίο θα οδηγείτο Νοτιότερα προς την περιοχή Βρουκούντα δια της περιοχής Λαχαμίτη. Όλες αυτές οι περιοχές, αλλά και η πέριξ θαλάσσια έχουν ελεγχθεί λεπτομερώς από τις δυνάμεις που επιχειρούν.

Την εξαφάνισή του ανέφερε ιδιοκτήτρια της κατοικίας που ενοικίαζε μόνος του ο Άγγλος τουρίστας, το πρωί της Παρασκευής, 27 Ιουνίου όταν πήγε για να το καθαρίσει αφού η διαμονή του έληγε την προηγούμενη ημέρα.