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Οι αρχές συνέλαβαν έναν 30χρονο υπήκοο Αιγύπτου, ο οποίος παρέλαβε το πολεμικό υλικό από 27χρονο Έλληνα συνεργό του, που πλέον αναζητείται.

Ηθικός αυτουργός της υπόθεσης φέρεται να είναι ένας 31χρονος ισοβίτης, ο οποίος καθοδηγούσε τηλεφωνικά την επιχείρηση μέσα από τις Φυλακές Διαβατών.

Μετά τις αποκαλύψεις, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος ζήτησε την άμεση ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των λειτουργών της Δικαιοσύνης.

Οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν χειροβομβίδα, περίστροφο, χρηματικό ποσό και ψηφιακά μέσα κατά τη διάρκεια των ερευνών στα Διαβατά και σε οικία της Αττικής.

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αποτροπής της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα, με φερόμενο στόχο τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο.

Τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της συντονισμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ την ίδια ώρα η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εκπέμπει σήμα κινδύνου και ζητώντας την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης.

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Xειροβομβίδα στον Ισίδωρο Ντογιάκο: Πώς αποτράπηκε η επίθεση



Η αστυνομική επιχείρηση κορυφώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου σε περιοχή της Αττικής, όταν αστυνομικοί ακινητοποίησαν 30χρονο υπήκοο Αιγύπτου τη στιγμή που παραλάμβανε από 27χρονο Έλληνα ένα αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι. Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοχή του 30χρονου, διαπιστώθηκε ότι μέσα στο ποτήρι βρισκόταν μια αμυντική χειροβομβίδα, η οποία ήταν ασφαλισμένη με δεματικό καλωδίων.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ηθικός αυτουργός του σχεδίου φέρεται να είναι ένας 31χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος στις Φυλακές Διαβατών, εκτίοντας ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία και ληστείες. Ο ισοβίτης καθοδηγούσε τηλεφωνικά τον 30χρονο για τη συνάντηση, την παραλαβή του πολεμικού υλικού και την τοποθέτηση ή ρίψη του στο επιλεγμένο σημείο, ακόμη και αν η κατοικία του πρώην Εισαγγελέα βρισκόταν υπό αστυνομική επιτήρηση.

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκε έφοδος στο κελί του 31χρονου στα Διαβατά, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποίησε για τις επικοινωνίες. Παράλληλα, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., ερευνήθηκε οικία στην Αττική στην οποία είχε εισέλθει νωρίτερα ο 27χρονος Έλληνας, όπου εντοπίστηκε περίστροφο με πέντε φυσίγγια. Συνολικά κατασχέθηκαν η χειροβομβίδα, το περίστροφο με έξι φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 4.410 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και ένα σακίδιο πλάτης με οπαδικό υλικό.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή, ενώ για τον 31χρονο έγκλειστο σχηματίστηκε νέα δικογραφία. Την ίδια ώρα, ο 27χρονος Έλληνας, ο οποίος είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε υπόθεση ναρκωτικών και βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, περιλαμβάνεται στη δικογραφία και αναζητείται από τις Αρχές.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει συναγερμό από τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο Ισίδωρος Ντογιάκος είχε ενημερωθεί από τις Αρχές για τις πληροφορίες περί σχεδιαζόμενης επίθεσης και του είχε ζητηθεί να απομακρυνθεί από την κατοικία του για λόγους ασφαλείας.

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Η ανακοίνωση

Στον απόηχο των αποκαλύψεων, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι «οι πρόσφατες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την αποτροπή σχεδιαζόμενης εγκληματικής ενέργειας με φερόμενο στόχο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ., σε συνδυασμό με προηγούμενα περιστατικά που έχουν αναδείξει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης, καταδεικνύουν με τον πλέον εύγλωττο τρόπο την ανάγκη άμεσης επανεξέτασης και ουσιαστικής ενίσχυσης του πλαισίου προστασίας των εισαγγελικών λειτουργών».

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Η Ένωση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους ανθρώπους που υπηρετούν το θεσμό, επισημαίνοντας πως «οι εισαγγελικοί λειτουργοί, ιδίως όσοι χειρίζονται υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας, διαφθοράς και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας ή υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει σε θέσεις αυξημένης ευθύνης και ιδιαίτερης επικινδυνότητας, αντιμετωπίζουν συνεχείς κινδύνους, οι οποίοι δεν εκλείπουν με τη λήξη της ενεργού υπηρεσίας ή της θητείας τους».

Παράλληλα, τονίζεται ότι «θεωρεί ότι έχει πλέον καταστεί αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, τόσο εντός των δικαστηρίων όσο και εκτός αυτών, μέσω ενός διαρκώς επικαιροποιούμενου και αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας, αντάξιου της αποστολής, της ευθύνης και των ιδιαίτερων κινδύνων που συνεπάγεται η άσκηση του εισαγγελικού λειτουργήματος».

Κλείνοντας την παρέμβασή της, οι εισαγγελείς σημειώνουν ότι η ασφάλειά τους αφορά ολόκληρη την κοινωνία και το δημοκρατικό πολίτευμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η αποτελεσματική προστασία των εισαγγελικών λειτουργών δεν είναι προνόμιο των ίδιων, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την ανεξάρτητη, απρόσκοπτη και αδέσμευτη άσκηση του εισαγγελικού λειτουργήματος και, κατ’ επέκταση, για την προστασία του κράτους δικαίου και την εύρυθμη απονομή της Δικαιοσύνης. Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό με τη σοβαρότητα που απαιτούν οι περιστάσεις, πριν οι υφιστάμενοι κίνδυνοι μετουσιωθούν σε δυσάρεστα γεγονότα».

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