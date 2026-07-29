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Όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή της 38χρονης από τη Σκωτία, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου, προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που έχουν αναλάβει να λύσουν τον γρίφο για τον θάνατό της.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν την Τρίτη για τα στοιχεία ταυτότητά της από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το μόνο που γνωρίζουν με βεβαιότητα είναι ότι τελευταία φορά έφθασε στη χώρα μας στις 29 Ιουνίου αεροπορικώς από την Κύπρο.

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Από την άφιξη μέχρι τον εντοπισμό της σορού της έχουν πληροφορηθεί ότι κάποιο πρόσωπο τη φιλοξενούσε και αυτό το πρόσωπο θέλουν να εντοπίσουν και να εξετάσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, που διενήργησε τη νεκροτομή, η αιτία θανάτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Δεν είχε κακώσεις, εκδορές ή ίχνη στραγγαλισμού. Έχει λάβει δείγματα, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, για να διερευνηθεί εάν είχε λάβει κάποια ουσία ή εάν ο θάνατός της επήλθε από παθολογικά αίτια.

«Η έρευνά μας ουσιαστικά τώρα ξεκινά» ανέφερε ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ στη HuffPost.