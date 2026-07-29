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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη να μεταφέρει χειροβομβίδα, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, προοριζόταν για επίθεση σε βάρος του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Ο 30χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας και, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, κατά την απολογία του επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και στην προανακριτική διαδικασία. Ειδικότερα, φέρεται να δήλωσε ότι έλαβε εντολή από ισοβίτη κρατούμενο να παραλάβει μία χειροβομβίδα και να τη μεταφέρει σε συγκεκριμένη διεύθυνση.

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Κατά τον ίδιο, μετέβη στη Γλυφάδα, όπου συναντήθηκε με έναν 27χρονο Έλληνα, από τον οποίο παρέλαβε τη χειροβομβίδα μέσα σε κουτί, καθώς και τη διεύθυνση του στόχου, χωρίς όπως υποστηρίζει ο ίδιος να ξέρει σε βάρος ποιου προσώπου σχεδιαζόταν η επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος έλαβε 500 ευρώ ως προκαταβολή, παραλαμβάνοντας τη χειροβομβίδα και θα έπαιρνε άλλα 1.500 ευρώ μετά την επίθεση σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού.

Μαζί με τον 30χρονο, ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε και ο ισοβίτης Αιγύπτιος, που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της επίθεσης, ο οποίος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.