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Σε χάρτινο ποτήρι βρισκόταν η χειροβομβίδα που προοριζόταν για επίθεση με πέντε πιθανούς στόχους, όταν την παρέλαβε ο 31χρονος Αιγύπτιος- ενώ οι έρευνες της αστυνομίας εστιάζονται πλέον σε τέταρτο πρόσωπο, το οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή στον 31χρονο, κρατούμενο των φυλακών Διαβατών, να οργανώσει το χτύπημα.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι πιθανοί στόχοι ήταν ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αξιωματικός της ΕΛΑΣ, δύο δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

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Μεταξύ των στόχων θεωρείται πως ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος.

Ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της επίθεσης, φέρεται να είχε προσωπικές εμμονές με τα πρόσωπα που είχε στοχοποιήσει και, όντας και ο ίδιος έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, ήθελε να προχωρήσει σε εκδικητικές ενέργειες για διαφορετικούς λόγους. Εκτιμάται ότι ήρθε σε επικοινωνία με τον 31χρονο Αιγύπτιο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος στη συνέχεια αναζήτησε το πρόσωπο που θα υλοποιούσε το σχέδιο- τον 30χρονο ομοεθνή του.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο 30χρονος Αιγύπτιος είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ για την επίθεση. Φέρεται να πήρε 500 ευρώ προκαταβολικά, ενώ τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα τα λάμβανε μετά τη ρίψη της χειροβομβίδας.

Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις επικοινωνίες των δύο Αιγυπτίων, καθώς στο κινητό τηλέφωνο του 30χρονου εντοπίστηκαν ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και στίγματα από χάρτες, τα οποία φέρεται να είχαν σταλεί από τον 31χρονο κρατούμενο των φυλακών Διαβατών.

Από την ανάλυση των ψηφιακών ευρημάτων προκύπτει ότι η πρώτη επικοινωνία μεταξύ τους έγινε στις 21 Ιουλίου. Ο 31χρονος φέρεται να ζήτησε από τον συμπατριώτη του η επίθεση να γίνει είτε με όπλο είτε με χειροβομβίδα, ενώ φέρεται να του είχε δώσει πληροφορίες για τους στόχους και τα σημεία που τον ενδιέφεραν.

Το ολιγόλεπτο ραντεβού του 30χρονου Αιγύπτιου με τον 27χρονο Έλληνα, ο οποίος θεωρείται ο προμηθευτής της χειροβομβίδας, φέρεται να είχε οργανωθεί κατόπιν εντολών του 31χρονου κρατούμενου.Το σημείο συνάντησης ήταν πλατεία στη Γλυφάδα, όπου αστυνομικοί παρακολουθούσαν τον 30χρονο μετά από ανώνυμη πληροφορία. Οι αστυνομικοί κατέγραψαν τις κινήσεις του από την Κηφισιά έως τη Γλυφάδα και επενέβησαν τη στιγμή που παραλάμβανε ένα αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι.

Στο εσωτερικό του ήταν κρυμμένη μια λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία είχε ασφαλιστεί με δεματικό καλωδίων.Μόλις ο 30χρονος παρέλαβε το αντικείμενο, οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον ο 27χρονος Έλληνας, ο οποίος αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. και θεωρείται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον έγκλειστο Αιγύπτιο και τον 30χρονο που φέρεται να είχε αναλάβει την επίθεση. Θεωρείται ότι ο 27χρονος ήταν εκείνος που παρέδωσε τη χειροβομβίδα αλλά και χρηματικό ποσό περίπου 400 ευρώ στον 30χρονο λίγο πριν από τη σύλληψή του στη Γλυφάδα.