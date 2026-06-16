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Το Μετρό Θεσσαλονίκης μπαίνει σε τελική ευθεία για την οριστική λειτουργία του μετά τη διακοπή που είχε για τους σκοπούς επέκτασης του προς την Καλαμαριά στα τέλη Μαΐου.

Βάσει της επίσημης ανακοίνωσης της εταιρείας διαχείρισης, η βασική γραμμή θα παραμείνει εκτός επιβατικής εξυπηρέτησης έως τις 19 Ιουνίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται η κανονική επαναλειτουργία της. Την ίδια στιγμή, η επέκταση προς Καλαμαριά πρόκειται να παραδοθεί στο επιβατικό κοινό στο τέλος του Ιουλίου με πέντε νέους σταθμούς.

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Όπως γνωστοποιήσε η «Ελληνικό Μετρό», το Μετρό στη Θεσσαλονίκη επανέρχεται το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, επαναφέροντας τα χαμόγελα στο επιβατικό κοινό που προσμονεί την επανεκκίνηση του.

Οι πέντε νέοι σταθμοί της Καλαμαριάς

Το επόμενο σημαντικό βήμα αφορά τη λειτουργία της επέκτασης προς την Καλαμαριά, η οποία εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη Ιουλίου. Το νέο τμήμα εκτείνεται σε μήκος 4,78 χιλιομέτρων και θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα.

Τι ακολουθεί μετά την Καλαμαριά

Μετά την επέκταση προς την Καλαμαριά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα επόμενα στάδια ανάπτυξης του δικτύου. Βάσει των σχεδιασμών και των σεναρίων που βρίσκονται υπό εξέταση, βασική προτεραιότητα αποτελεί η δυτική επέκταση του Μετρό, η οποία θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά έργα που απομένουν για τη Θεσσαλονίκη.

Η επέκταση προς τις δυτικές περιοχές της πόλης εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσει πυκνοκατοικημένες συνοικίες, όπως ο Εύοσμος, η Σταυρούπολη, η Νεάπολη και η Πολίχνη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στο οδικό δίκτυο της πόλης. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το σενάριο της δεύτερης γραμμής, ενώ η σύνδεση του Μετρό με το αεροδρόμιο Μακεδονίας παραμένει προς το παρόν ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο που προς το παρόν βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού.

