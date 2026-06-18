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Ένα επεισόδιο έντασης, που ξεκίνησε ως λογομαχία ανάμεσα σε δύο αναβάτες μηχανών και κατέληξε σε άγριο καβγά στη μέση του δρόμου, εκτυλίχθηκε στα Σεπόλια, μπροστά στα μάτια περαστικών και οδηγών.

Σκηνές έντασης σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στα Σεπόλια, όταν δύο αναβάτες μηχανών συνεπλάκησαν στη μέση του δρόμου, ύστερα από διαπληκτισμό για το ποιος είχε προτεραιότητα.

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Το περιστατικό εκτυλίχθηκε επί της οδού Αγίου Μελετίου, λίγο μετά τις 21:00. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο οδηγοί αρχικά αντάλλαξαν κουβέντες σε έντονο ύφος, όμως η λεκτική αντιπαράθεση γρήγορα ξέφυγε.

Οι αναβάτες κατέβηκαν από τα δίκυκλά τους και ο καβγάς μεταφέρθηκε στη μέση του δρόμου, στη διασταύρωση της Αγίου Μελετίου με την Κωνσταντινουπόλεως. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, φαίνεται η ένταση να κλιμακώνεται, με τους δύο άνδρες να χτυπούν ο ένας τον άλλον, ακόμη και με τα κράνη τους.

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε σημείο με αυξημένη κίνηση, κοντά στη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση, ενώ περαστικοί και οδηγοί παρακολουθούσαν αιφνιδιασμένοι την άγρια συμπλοκή.

Το βίντεο φέρεται να κατέγραψε με το κινητό του κάτοικος της περιοχής και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας σχόλια για την επικίνδυνη ένταση στους δρόμους και την ευκολία με την οποία ένας καθημερινός διαπληκτισμός μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.