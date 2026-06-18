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Μια οικογενειακή βόλτα στο εμβληματικό Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν άλογο που έσερνε τουριστική άμαξα αφηνίασε, προκαλώντας δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε έναν 16χρονο επισκέπτη από την Ινδία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στη διασταύρωση της 71ης Οδού με το Centre Drive. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αμαξάς είχε απομακρυνθεί για λίγα μέτρα από τη θέση του προκειμένου να φωτογραφίσει τους επιβάτες, όταν το άλογο τρόμαξε ξαφνικά και άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτα.

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One person was hospitalized following a horse-drawn carriage crash in New York City’s Central Park. pic.twitter.com/I2f8k9ienf — Breaking911 (@Breaking911) June 17, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με το ζώο να αναπτύσσει ταχύτητα και τον οδηγό να τρέχει πίσω από την άμαξα προσπαθώντας μάταια να την ακινητοποιήσει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η άμαξα προσέκρουσε σε άλλο όχημα και ανετράπη.

A Central Park tour guide who was at the scene said the injured woman was “in very bad shape.” — Gus Saltonstall (@GusSaltonstall) June 17, 2026

Ο 16χρονος Ρόμαντς Μαχαγιάν εκτινάχθηκε από την άμαξα, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Weill Cornell Medical Center, όπου κατέληξε. Οι υπόλοιποι επιβάτες δεν τραυματίστηκαν, ενώ το άλογο, ονόματι Σάμπσον, είναι καλά στην υγεία του.