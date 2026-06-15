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Σοκ και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη ένα βίντεο που δείχνει άλογο άμαξας να καταρρέει και να πεθαίνει μέσα στο Σέντραλ Παρκ, την ώρα που τουρίστες και περαστικοί παρακολουθούν αποσβολωμένοι το περιστατικό.

Το ζώο, ηλικίας 16 ετών με το όνομα Ντενίς, εργαζόταν για μία από τις 68 αδειοδοτημένες άμαξες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, μια δραστηριότητα ιδιαίτερα δημοφιλής σε επισκέπτες και κατοίκους.

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Πίσω από την ειδυλλιακή εικόνα μιας βόλτας με άλογο στο πάρκο, επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για τις συνθήκες εκμετάλλευσης των ζώων, με καταγγελίες ότι εργάζονται υπό εξαντλητικές συνθήκες όλο τον χρόνο. Στο επίμαχο βίντεο, ο οδηγός της άμαξας εμφανίζεται να παραμένει ψύχραιμος και να τηλεφωνεί, ενώ παριστάμενοι εκφράζουν οργή και αγανάκτηση, χαρακτηρίζοντας το θέαμα «κακοποίηση».

Μετά το περιστατικό, οι στάβλοι των αλόγων με άμαξες παρέμειναν κλειστοί για μία ημέρα, σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο της Ντενίς.

It is no secret I do not support our Mayor.



But I will GLADLY work with Zohran Mamdani on finally banning horse carriage riding in NYC.



This is something all us New Yorkers can unite behind.



It's time to end animal cruelty in our city. pic.twitter.com/ZR6iStI1Cw — Shabbos Kestenbaum (@ShabbosK) June 10, 2026

Αντιδράσεις και πολιτικές πιέσεις για την κατάργηση των αμαξών στο Σέντραλ Παρκ

Μετά τον θάνατο του αλόγου στο Σέντραλ Παρκ, η Central Park Conservancy επανέφερε το αίτημα για κατάργηση των αμαξών, ενώ ακτιβιστές διαδήλωσαν έξω από το δημαρχείο της Νέας Υόρκης ζητώντας την απαγόρευση της πρακτικής, με τη στήριξη μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δήλωσε ότι υποστηρίζει την απομάκρυνση των αλόγων από το Σέντραλ Παρκ.

«Πολλοί Νεοϋορκέζοι ενοχλήθηκαν από αυτό που είδαν χθες, και είμαι ένας από αυτούς», δήλωσε ο Μαμντάνι την Τετάρτη. «Νομίζω ότι στο Σέντραλ Παρκ, αυτό που έχουμε δει είναι μεγάλη ανησυχία για την ευημερία αυτών των αλόγων, και θέλω να βρω έναν τρόπο να φτάσουμε στο τέλος αυτού του μονοπατιού» είπε χαρακτηριστικά.

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«Το άλογο ήταν μια χαρά» δήλωσε ο ιδιοκτήτης

Μετά το βίντεο που έγινε viral, o ιδιοκτήτης και φροντιστής του αλόγου, Νουρετίν Κιρμπίγικ, εξέδωσε μια δήλωση, μέσω του σωματείου του, σχετικά με τον θάνατο της Ντενίς.

«Νιώθω πραγματικά σαν να έχασα κάποιον στην οικογένεια», είπε. «Ήταν ένα όμορφο άλογο. Το καλύτερο. Πολύ φιλικό με τα παιδιά. Όλοι το αγαπούσαν και ήθελαν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του».

Tonight, a carriage horse collapsed and died in Central Park. We do not yet know this horse’s name, age, history, or what caused their death — but we do know this: no horse should spend their life pulling a carriage through the streets of Manhattan.



We have seen this before.… pic.twitter.com/CjWShR8x3z Advertisement June 10, 2026

Σύμφωνα με το σωματείο, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι η Ντενίς αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και έτρωγε και έπινε κανονικά. Το άλογο είχε εξεταστεί τον Μάρτιο από κτηνίατρο της Μονάδας Έφιππων Αστυνομικών της Νέας Υόρκης και είχε κριθεί σε καλή φυσική κατάσταση, ενώ η αιτία θανάτου θα διερευνηθεί μέσω νεκροψίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ.