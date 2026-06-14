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Οι Νιου Γιορκ Νικς έγραψαν ιστορία και προκάλεσαν έκρηξη ενθουσιασμού σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη, κατακτώντας το πρωτάθλημα του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια. Οι οπαδοί της ομάδας, γνωστοί για το πάθος τους, έζησαν μια βραδιά που περίμεναν για δεκαετίες, καθώς οι Νικς επικράτησαν των Σαν Αντόνιο Σπερς με 94-90 στον πέμπτο αγώνα της σειράς των τελικών.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της ιστορικής νίκης ήταν ο Τζέιλεν Μπράσον, ο οποίος πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση με 45 πόντους και αναδείχθηκε MVP των τελικών. Ο αγώνας που έκρινε τον τίτλο διεξήχθη στο Τέξας, όμως η πραγματική γιορτή μεταφέρθηκε αμέσως στη Νέα Υόρκη.

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Λίγα λεπτά μετά το φινάλε, οι δρόμοι του «Μεγάλου Μήλου» γέμισαν με χιλιάδες φίλους των Νικς, με τα χαρακτηριστικά πορτοκαλί και μπλε χρώματα της ομάδας να κυριαρχούν παντού. Οι φίλαθλοι πανηγύρισαν έξαλλα το τέλος μιας αναμονής 53 ετών και τη μεγάλη επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του NBA.

New York Knicks Fans have taken over the STREETS #NBAFinals pic.twitter.com/CDx4F3Yur0 June 14, 2026

Ωστόσο, η γιορτή δεν έμεινε μόνο στους πανηγυρισμούς. Κάποιοι οπαδοί ξέφυγαν, με την αστυνομία της Νέας Υόρκης να προχωρά σε συλλήψεις ακόμη και πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σημειώθηκαν τέσσερις συλλήψεις γύρω από το Madison Square Garden για επίθεση σε αστυνομικό, δύο για διατάραξη της δημόσιας τάξης και μία για παρεμπόδιση της δημόσιας διοίκησης.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media προκάλεσε σοκ, καθώς δείχνει οπαδούς να ανεβαίνουν πάνω σε περιπολικό έξω από το Madison Square Garden και να σπάνε το μπροστινό του παράθυρο. Δεν έγινε γνωστό ποιοι ήταν οι δράστες ή αν ακολούθησαν συλλήψεις.

Εκατοντάδες αστυνομικοί προσπάθησαν να ελέγξουν την κατάσταση, ενώ αρκετοί άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τους δρόμους και έγιναν νέες προσαγωγές. Έφιπποι αστυνομικοί έλαβαν θέση σε κεντρικά σημεία της πόλης, προσπαθώντας να διαλύσουν το πλήθος έξω από το γήπεδο. Όπως ανέφερε ένας αστυνομικός, είχε δύο δεκαετίες να χρειαστεί να φορέσει τόσο βαριά προστατευτική εξάρτηση στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

🚨 BREAKING: Rioters are now DESTROYING NYPD vehicles in NYC



And the Knicks game isn’t even OVER yet



Good Lord, this is getting ROUGH pic.twitter.com/44SLNOn2Tq Advertisement June 14, 2026

Η γιορτή συνεχίστηκε στην Times Square, όπου εκατοντάδες φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν για να πανηγυρίσουν. Μερικοί ανέβηκαν ακόμη και πάνω σε λεωφορείο, ενώ πολλοί φορούσαν εμφανίσεις των Νικς και τραγουδούσαν για την ιστορική επιτυχία.

«Τα καταφέραμε, τα καταφέραμε!» φώναζε ο 24χρονος Ραμί Αμπντουλαζίζ, που παρακολούθησε τον αγώνα μέσα στο Madison Square Garden. Ο 31χρονος Βικ Αρτις, από το Κουίνς, περιέγραψε τη στιγμή ως κάτι που προκαλούσε ρίγη και δάκρυα, ενώ ο 19χρονος Τέο Τσαν από το Παρκ Σλόουπ τόνισε πως οι Νικς απέδειξαν ότι θα παλεύουν μέχρι το τέλος, ανεξάρτητα από την πίεση των Σπερς.

ABSOLUTE MAYHEM IN NEW YORK CITY, FOLLOWING THE NEW YORK KNICKS CHAMPIONSHIP WIN. pic.twitter.com/La53KoNnSi Advertisement June 14, 2026

Μετά την ιστορική κατάκτηση, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι ανακοίνωσε πως η μεγάλη παρέλαση των πρωταθλητών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Μανχάταν, με την πόλη να ετοιμάζεται για μία ακόμη μεγάλη γιορτή προς τιμήν των νέων πρωταθλητών του NBA.