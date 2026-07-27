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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε τσίρκο στη Νέα Υόρκη, όταν κατά τη διάρκεια ενός τολμηρού ακροβατικού ένας εργαζόμενος χτυπήθηκε με βέλος στο λαιμό. Οι ακροβάτες Ana Daza Tavera και ο Edwin Cuervo Rangel πραγματοποιούσαν ένα ιδιαίτερα δύσκολο ακροβατικό, κατά το οποία η 42χρονη πρέπει να ρίξει ένα βέλος με βαλλίστρα στον στόχο που κρατάει ο 38χρονος.

Παραλίγο τραγωδία σε τσίρκο στη Νέα Υόρκη

Ωστόσο, το βέλος δεν βρήκε τον στόχο και χτύπησε τον άνδρα στο λαιμό. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα και το βέλος χτύπησε τον άνδρα ακριβώς στην άκρη του λαιμού και δεν υπήρχε καθόλου αίμα, όπως επεσήμανε ο διευθυντής του Τσίρκου Murcia, Ringmaster Benjamin. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία του.

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Circus performer airlifted after arrow strikes him instead of target during Upstate NY fair show https://t.co/lfatIWbuSg — NYup.com (@newyorkupstate) July 25, 2026

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 38χρονος τραυματίστηκε και διακομίστηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης του τσίρκου, Alexander Murcia, μιλώντας στην εφημερίδα Hudson Valley Post, επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι ο Rangel αναμένεται να «αναρρώσει πλήρως».

«Οι σκέψεις μας είναι μαζί του κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του, και εκτιμούμε ειλικρινά την εξαιρετική φροντίδα που παρείχαν οι πρώτοι ανταποκριτές, η ιατρική ομάδα και όλοι όσοι βοήθησαν», υπογράμμισε.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για το περιστατικό.