Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάντι, εξέτασε τη δυνατότητα σύλληψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Μαμντάντι χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό εγκληματία πολέμου, επικαλούμενος το ένταλμα που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τον δήμαρχο ότι επιδιώκει τη δημοσιότητα και τροφοδοτεί την εχθρότητα κατά του Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τις δηλώσεις του δημάρχου και επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάντι συζήτησε μια πιθανότητα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραηλινού πρέσβη στον ΟΗΕ.

«Πιστεύω ότι η θέση του πρωθυπουργού Νετανιάχου είναι στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο» δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάντι στους New York Times, λέγοντας ότι ζήτησε την νομική δυνατότητα σύλληψης του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτέμβριο.

Advertisement

Advertisement

Αν και πρόσθεσε πως δεν γνωρίζει αν έχει την εξουσία να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη,όπως τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, συζητά το θέμα με τις αρχές της Νέας Υόρκης. παρά το γεγονός ότι θα προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις.

«Θα κάνουμε αυτό που μου επιτρέπει ο νόμος να κάνω στη Νέα Υόρκη», πρόσθεσε.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το μεγάλο, ετήσιο ραντεβού των ηγετών απ’ όλον τον κόσμο, φιλοξενείται κάθε Σεπτέμβριο στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Ο δήμαρχος είχε υποσχεθεί και στο παρελθόν ότι θα έστελνε την αστυνομία της πόλης να εκτελέσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος καταζητούμενων ηγετών, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα από το ΔΠΔ, όπως είναι ο Νετανιάχου και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ντάνι Ντάνον, ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, απάντησε αμέσως στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, υποστηρίζοντας ότι ο Μαμντάνι επιλέγει να «τροφοδοτεί την εχθρότητα και να κυνηγά τα πρωτοσέλιδα επιτιθέμενος στο κράτος του Ισραήλ».

«Αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, θα μιλήσει με υπερηφάνεια ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και θα διατρανώσει ενώπιον όλου του κόσμου την αλήθεια του Ισραήλ καθώς και το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά του να υπερασπίζεται τους πολίτες του», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Advertisement

Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Υόρκης, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ζοχράν Μαμντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς, δηλώνοντας: «Πιστεύω ότι κατά βάθος μισεί τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Μαμντάνι, που προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος, είχε ήδη χαρακτηρίσει στο παρελθόν το Ισραήλ «καθεστώς απαρτχάιντ», καταγγέλλοντας την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας ως «γενοκτονία». Έχει επίσης ταχθεί επανειλημμένα κατά του αντισημιτισμού.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), με έδρα τη Χάγη, έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της ισραηλινής επίθεσης που διεξήχθη ως αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Advertisement