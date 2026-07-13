Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το φαινόμενο Manhattanhenge πραγματοποιήθηκε για τελευταία φορά αυτό το καλοκαίρι, προσφέροντας στους θεατές ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα ανάμεσα στα κτίρια του Μανχάταν.

Ο αστροφυσικός Νιλ ντεΓκρας Τάισον καθιέρωσε το όνομα το 1997, εμπνευσμένος από την ευθυγράμμιση του ήλιου με τους δρόμους της πόλης.

Το οπτικό αυτό γεγονός προκύπτει λόγω του πολεοδομικού σχεδιασμού του 1811, ο οποίος επιτρέπει στον ήλιο να ευθυγραμμίζεται με το οδικό δίκτυο.

Οι επισκέπτες παρακολούθησαν το θέαμα από συγκεκριμένες οδούς, απολαμβάνοντας τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το φαινόμενο θα εμφανιστεί ξανά τον χειμώνα, με τη μορφή της ανατολής του ηλίου, στις αρχές Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και αγαπημένα ετήσια φαινόμενα της Νέας Υόρκης, το Manhattanhenge, πραγματοποιήθηκε για τελευταία φορά αυτό το καλοκαίρι, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στους δρόμους του Μανχάταν.

Tonight is your last chance to see Manhattanhenge this year. Here's where to get the best view. https://t.co/nkA0fuFv6e Advertisement Advertisement July 12, 2026

New Yorkers clap for the last manhattanhenge of the year like Europeans clap when the plane lands pic.twitter.com/tA4TZuyVUx — Naya (@bossnayamoss) July 13, 2026

Ο καιρός στάθηκε σύμμαχος των θεατών, καθώς η θερμοκρασία κινήθηκε γύρω στους 27°C και ο ουρανός παρέμεινε σχεδόν αίθριος, δημιουργώντας τις καλύτερες προϋποθέσεις για να απολαύσει κανείς το σπάνιο αυτό θέαμα.

Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του Μανχάταν

Το φαινόμενο οφείλεται στον μοναδικό σχεδιασμό του οδικού δικτύου του Μανχάταν. Το πολεοδομικό σχέδιο που υιοθετήθηκε το 1811 τοποθέτησε τους δρόμους με κλίση περίπου 29 μοιρών σε σχέση με τον άξονα ανατολής-δύσης. Ως αποτέλεσμα, δύο φορές τον χρόνο, κοντά στο θερινό ηλιοστάσιο, ο ήλιος που δύει ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τους δρόμους της πόλης, δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό φωτεινό διάδρομο ανάμεσα στα κτίρια.

People crowd onto 42nd Street in Times Square to photograph the second Manhattanhenge sunset of the year on July 12, 2026. pic.twitter.com/dMJwlsxnq8 — ABC News (@ABC) July 13, 2026

Πώς προέκυψε το όνομα

Την ονομασία «Manhattanhenge» καθιέρωσε το 1997 ο αστροφυσικός Νιλ ντεΓκρας Τάισον, διευθυντής του Πλανηταρίου Χέιντεν στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Όπως έχει εξηγήσει, η έμπνευση προήλθε από την επίσκεψή του στο Στόουνχεντζ της Αγγλίας κατά την εφηβεία του, όταν εντυπωσιάστηκε από την ευθυγράμμιση του αρχαίου μνημείου με τον ήλιο και διαπίστωσε μια αντίστοιχη εικόνα στους δρόμους του Μανχάταν.

Advertisement

#Manhattanhenge 2026 from E42nd & 2nd Ave (got to Tudor City Bridge an hour before the big moment & it was packed). Magical🌅 pic.twitter.com/0uGila8nn5 — Jo Edwards (@MissJoEdwards) July 13, 2026

Τα καλύτερα σημεία για το ηλιοβασίλεμα

Τα καλύτερα σημεία για να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες το Manhattanhenge ήταν η 42η και η 34η Οδός, καθώς και οι 14η, 23η και 57η Οδοί, οι οποίες πρόσφεραν ανεμπόδιστη θέα στο ηλιοβασίλεμα.

Advertisement

Manhattanhenge on 42nd Street tonight was epic 🌇🌅 pic.twitter.com/wclzxQmpAs — ꧁ ★𝐉𝐎𝐂𝐄𝐋𝐌𝐎 𝐂𝐈𝐌𝐀𝐒★꧂ Ⓥ (@JocelmoCimas) July 13, 2026

Have you ever seen Manhattanhenge?

It’s when the sun perfectly aligned with the east-west street grid of Manhattan.



You shall experience it sometimes.



This is from my street, took a walk and filmed it. Love living in New York! pic.twitter.com/7bgHozoMss — Kris Kashtanova (@icreatelife) July 13, 2026

Για την καλύτερη θέα, οι θεατές στάθηκαν όσο πιο κοντά γινόταν στο κέντρο του δρόμου, πάντα με προσοχή στην κυκλοφορία και ακολουθώντας τις οδηγίες της αστυνομίας. Όσοι μπορούσαν να διακρίνουν το Νιου Τζέρσεϊ κοιτάζοντας προς τα δυτικά, βρίσκονταν στο ιδανικό σημείο για να απολαύσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Advertisement

Το Manhattanhenge επιστρέφει τον χειμώνα

Το εντυπωσιακό αυτό φυσικό φαινόμενο δεν περιορίζεται στο καλοκαίρι. Εμφανίζεται και τον χειμώνα, με τη διαφορά ότι τότε η ευθυγράμμιση αφορά την ανατολή του ήλιου. Οι επόμενες ημερομηνίες κατά τις οποίες θα μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει υπολογίζονται γύρω στις 5 Δεκεμβρίου και στις 8 Ιανουαρίου.

Με πληροφορίες από aol.com

Advertisement

Advertisement