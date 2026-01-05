Ο ανατραπείς ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έφτασε τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για να παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του έφτασαν στο δικαστήριο του Μανχάταν, όπου θα διαβαστεί αργότερα σήμερα ο πλήρης κατάλογος των κατηγοριών που του απαγγέλλονται.

Συνοδεύονται από αρκετούς πράκτορες της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA).

Φορούν κάτι που μοιάζει με στολές φυλακών και ο Μαδούρο φαίνεται να κουτσαίνει ελαφρώς.

Ο 63χρονος Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, όπως και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, η οποία απομακρύνθηκε βίαια από το Καράκας κατά την επιχείρηση του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, Αμερικανοί κομάντος εισέβαλαν με ελικόπτερα, με την υποστήριξη μαχητικών αεροσκαφών και ναυτικών δυνάμεων, προκειμένου να συλλάβουν το ζευγάρι.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

– συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας

– συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης στις ΗΠΑ

– κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών

– συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών όπλων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών

Νέα Υόρκη: Στις 19:00 ενώπιον δικαστηρίου ο Νικολάς Μαδούρο



Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, αναμένεται να εμφανιστούν σήμερα στις 19:00 (ώρα Ελλάδας) ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, δύο ημέρες μετά την αιφνιδιαστική αιχμαλωσία τους από ειδικές αμερικανικές δυνάμεις και τη μεταφορά τους στις ΗΠΑ.

Η διαδικασία θα γίνει στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν, ενώ ο 92χρονος δικαστής Άλβιν Χέλερστάιν, που παρακολουθεί την υπόθεση εδώ και μια δεκαετία, θα διαβάσει φωναχτά τις κατηγορίες και θα ζητήσει από τον Μαδούρο να δηλώσει αθώος ή ένοχος.

Σύμφωνα με νομικούς παρατηρητές, το πιθανότερο είναι να δηλώσει αθώος, προκειμένου να αποκτήσει χρόνο για την οικοδόμηση της υπερασπιστικής στρατηγικής του, επικαλούμενος την απαγωγή του και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η αντίδραση της προσωρινής ηγεσίας στη Βενεζουέλα

Παράλληλα, στη Βενεζουέλα, η πρώην αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε καθήκοντα προσωρινής προέδρου και συγκάλεσε το πρώτο της υπουργικό συμβούλιο, με στόχο να διασφαλίσει τη συνέχεια της διακυβέρνησης και την ομαλή διαχείριση των κρατικών υποθέσεων, κυρίως των πετρελαϊκών αποθεμάτων.

Η Ροντρίγκες επεσήμανε μέσω μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα την ανάγκη για «ισορροπημένες και σεβαστές σχέσεις» με τις ΗΠΑ και υπογράμμισε ότι η χώρα έχει δικαίωμα στην ειρήνη, την ανάπτυξη και την κυριαρχία της.

Η Ροντρίγκες απηύθυνε επίσης έκκληση προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ για συνεργασία σε πρόγραμμα κοινής ανάπτυξης και τόνισε ότι η Βενεζουέλα θα προτεραιοποιήσει «διεθνείς σχέσεις που διέπονται από σεβασμό και κυριαρχική ισότητα».

Οι δηλώσεις Τραμπ και η «επιχείρηση Κολομβία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών παρεμβάσεων σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, αναφερόμενος στην Κολομβία και το Μεξικό, ενώ χαρακτήρισε την Κούβα «έτοιμη να καταρρεύσει από μόνη της».

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι η Κολομβία «είναι πολύ άρρωστη, διοικούμενη από έναν άνθρωπο που του αρέσει να παράγει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες», και όταν ρωτήθηκε για πιθανή στρατιωτική επέμβαση, απάντησε: «Μου ακούγεται καλή ιδέα». Παράλληλα, τόνισε ότι «το Μεξικό πρέπει να βάλει τάξη στα πράγματα, γιατί τα ναρκωτικά ρέουν μέσω του Μεξικού».

Επιπλέον, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η Γροιλανδία είναι «στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ» και ότι οποιαδήποτε αναταραχή στο Ιράν θα αντιμετωπιστεί με «σκληρή απάντηση».

Πρωτόγνωρα μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη

Η μεταφορά του Μαδούρο στο δικαστικό μέγαρο του Μανχάταν, μόλις 9 μίλια από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης, θα γίνει υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Η παρουσία του κατηγορουμένου είναι υποχρεωτική και η διαδικασία θα ακολουθήσει τα πρότυπα που εφαρμόζονται για οποιονδήποτε κατηγορούμενο σε ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο.

Η αμερικανική κυβέρνηση, με την Ομάδα των Οκτώ και κορυφαίους αξιωματούχους των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι, έχει κλειδώσει τα νομικά επιχειρήματα, με στόχο να καθιστούν τη δίκη «αδύνατο να καταπέσει», όπως δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ, τονίζοντας ότι ο Μαδούρο δεν αναγνωρίζεται ως νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος από τις ΗΠΑ και τους διεθνείς εταίρους.

Η υπόθεση, με δεδομένες τις διεθνείς διαστάσεις και τα κοιτάσματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, αναμένεται να τραβήξει την προσοχή του διεθνούς Τύπου και μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια μέχρι την τελική ετυμηγορία.

