Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το απλό αίτημα ενός τουρίστα για ένα ποτήρι νερό βρύσης σε ένα εστιατόριο ξενοδοχείου στους ιταλικούς Δολομίτες έφτασε ενώπιον ανώτατου δικαστηρίου της χώρας που τελικά αποφάνθηκε πως το να του σερβίρεται νερό από τη βρύση δεν αποτελεί δικαίωμα του καταναλωτή

Η υπόθεση, όπως αναφέρει ο Guardian, χρονολογείται από το 2019, όταν η γυναίκα πέρασε μια εβδομάδα στο πεντάστερο ξενοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο Corvara, στην Badia, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Advertisement

Advertisement

Είχε συμφωνία ημιδιατροφής που δεν περιελάμβανε τα ποτά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, η γυναίκα ζήτησε επανειλημμένα νερό βρύσης με το γεύμα της, προσφερόμενη μάλιστα να το πληρώσει. Αυτό απορρίφθηκε και αντ’ αυτού, έφτανε στο δείπνο κάθε βράδυ για να βρει ένα μπουκάλι μεταλλικό νερό 0,75 λίτρων, αξίας 7 ευρώ, στο τραπέζι.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής της, η τουρίστρια παραπονέθηκε ότι «της στερούνταν συνεχώς την ευκαιρία να καταναλώσει νερό βρύσης και αντίθετα αναγκαζόταν να αγοράσει εμφιαλωμένο νερό», ανέφερε η Corriere Alto Adige, επικαλούμενη δικαστικά έγγραφα.

Στη συνέχεια, η γυναίκα κίνησε νομικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι το νερό ήταν «φυσικός πόρος και καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα» και ότι «η δωρεάν παροχή μιας ελάχιστης ζωτικής ποσότητας είναι απαραίτητη για την κάλυψη βασικών αναγκών και πρέπει να είναι εγγυημένη», έγραψε η Corriere.

Η γυναίκα θεωρούσε το νερό της βρύσης αναπόσπαστο μέρος της εξυπηρέτησης σε ένα εστιατόριο ή ξενοδοχείο, «σαν να βρίσκεις ένα κρεβάτι με σεντόνια, ένα ζεστό δωμάτιο και σαπούνι στο μπάνιο».

Ζήτησε 2.700 ευρώ ως αποζημίωση για την «οικονομική ζημία και τη συναισθηματική δυσφορία» που υπέστη.

Τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια απέρριψαν την αγωγή της και η γυναίκα άσκησε έφεση στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Το δικαστήριο αυτό επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει νόμος στην Ιταλία που να υποχρεώνει τους διευθυντές εστιατορίων ή τους ξενοδόχους να σερβίρουν στους πελάτες νερό βρύσης και απέρριψε και την υπόθεση.

Το να ζητάς δωρεάν νερό βρύσης σε ένα εστιατόριο στην Ιταλία θεωρείται γενικά παραβίαση της εθιμοτυπίας, ειδικά εάν ο σερβιτόρος έχει ήδη προσφέρει την επιλογή ενός μπουκαλιού φυσικού ή ανθρακούχου νερού. Αλλά οι πελάτες γίνονται πιο τολμηροί, με πολλούς να επιδιώκουν να αποφεύγουν τη χρήση πλαστικού, και περισσότερα εστιατόρια προσφέρουν πλέον φιλτραρισμένο νερό.